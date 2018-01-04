提升區域防洪能力 大里區泉水巷雨水下水道完工

2018年01月04日 14:14 中時 陳世宗

改善工程於去年12月完工，可加強區域排水防洪能力，有效避免易淹水問題。(陳世宗翻攝)

台中市政府水利局為改善大里區泉水街忠孝路至公園街易淹水問題，配合內政部營建署辦理泉水街道路拓寬工程，一併進行雨水下水道工程，將下水道排水箱涵斷面加大為1.4公尺×1.4公尺，長度360公尺，斥資經費1200萬；改善工程於去年12月完工，可加強區域排水防洪能力，有效避免易淹水問題。

水利局指出，大里區泉水街因涉及市府管理的雨水下水道及營建署的道路拓寬工程，為減少施工期間工程界面協調時間，市府與營建署協調後，將雨水下水道及道路拓寬工程採合併發包、公開招標方式辦理，由同一家承包商執行。

水利局長周廷彰說，因現地管線複雜，市府陸續邀集各管線單位辦理施工前管線協調會，在自來水、欣林瓦斯、中華電信管線在去年5月底全數完成遷移後，承包商才進場施工，歷經近7個月完成泉水街雨水下水道工程。

水利局強調，大里泉水街為大里草湖地區都市計畫範圍，雖有既設的雨水下水道(箱涵斷面1.2公尺×1.1公尺~1公尺×1公尺)，但因下游都市計劃道路未開闢而無法順利銜接忠孝路雨水下水道。

市府配合營建署辦理泉水街道路拓寬工程施作雨水下水道，將原有箱涵斷面加大，收集該區域地表逕流水後，直接排入下游忠孝路雨水下水道，改善該區域易淹水問題。

(中時)