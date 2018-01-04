歐陽娜娜再提休學風波：學習是一輩子 不是只能在學校

2018年01月04日 13:59 中時 洪秀瑛

歐陽娜娜。（VOGUE提供）

歐陽娜娜。（VOGUE提供）

歐陽娜娜。（VOGUE提供）

歐陽娜娜接受新一期《VOGUE》雜誌訪問，提到2年多前因為選擇休學轉戰演藝圈，引起一陣嘩然，她說：「學習是一件在哪都可以做的事情，而且它是一輩子的，不是只能在學校。」歐陽娜娜感謝所有人對她的關心，但也同時納悶不解，明明只是很單純的一個想法，只是對自己生活的一個決定，怎麼被放大成這樣了呢。

她從小其實就有很多演戲的機會，但從來不曾動心，甚至覺得自己應該不會從事演藝工作，後來因為考上柯蒂斯音樂學院，就學之前剛好沒事，又剛好有戲找來，導演甚至願意把角色改成拉大提琴的女生，於是就這麼在天時地利人和之下，拍了她的第一部戲。之後沒想太多繼續回去讀書，過程中邀約不斷，然後有一天，在開學前，她突然跟父母說自己想要休學想法。

「其實也不算是突然，因為我已經自己在那想了大概有個大半年吧，很猶豫也很忐忑啊，每個人連做個小小的決定都難，何況是這種會影響到人生的大決定。我當時的想法是，如果有這麼多可以去闖一闖的機會，我為什麼不去試試看，因為我總覺得學習是一件在哪都可以做的事情，而且它是一輩子的，不是只能在學校，不是你畢業之後，就可以不用再學任何東西」。

「一直以來，我都是一個沒有什麼主見的人，也沒有什麼想法，我的生活反正就是不斷的練琴，所以事實上也沒有什麼事情需要我去做決定，需要有想法，可是那一刻，我很想要給自己一個機會，去看看外面的世界。在得到父母的支持之後，我對自己說，不管這個決定是對是錯，不管有人沒有找我拍戲，不管未來會怎麼樣，我都不能有後悔，因為我覺得所有事情的發生，一定有它的原因；因為至少，我嘗試了」。

會想念那曾經的單純嗎？她說當然會啊，但覺得單純這種東西是已經回不去的了，「因為當你知道這個世界長什麼樣子之後，你沒有辦法忘掉你經歷過的任何一個事情，包括你經歷過網友對你的一些批評也好，或者愛，都是你已經接收到的，是不可能忘掉或丟掉的」。

她同時不喜歡去預設自己的未來，反正就是順著走的，接受任何的事情。「有句話雖然很慫，說開心是一天，不開心也是一天，但我真覺得每一句很慫的話都是最有用的，就像每個人都一定會遇到挫折，一個接一個的，不會斷的，難道就因此要每天苦著臉嗎，還是要開心的過啊」。

(中時)