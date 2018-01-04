顏大和5月卸任 檢協會籲票選檢察總長

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最高檢察署檢察總長顏大和將於今年5月8日任期屆滿，對於下屆檢察總長人選，中華民國檢察官協會4日發出新聞稿，籲請全體檢察官票選方式，推薦五位檢察總長人選，以提供法務部及總統提名下1任檢察總長的重要參考。

檢協會表示，現任檢察總長顏大和即將於今年5月缷任，依據法院組織法66條規定「最高法院檢察署檢察總長由總統提名，經立法院同意任命之」；總統應於最高法院檢察署檢察總長於任滿前1個月，向立法院提出最高法院檢察署檢察總長人選。

鑑於檢察總長對於各級檢察官承辦的個案，具有指揮監督權，位居檢察一體的龍頭地位，檢協會於3日理監事會議，通過將以全體檢察官票選方式，推薦兼具學識、品操、實務經驗及領導能力的檢察總長人選，以提供提名下1任總長之參考。

依據檢協會理監事會通過的票選推薦檢察總長辦法，參考司法人員人事條例第 16 條規定檢察總長法定資格後，以推薦司法官班26期以前之現職檢察官，且曾任或現任法務部（政務、常務）次長、主任秘書、一、二審檢察長、最高法院檢察署主任檢察官、司法官學院院長、廉政署署長、行政執行署署長等領導職務者為原則，但檢察官亦得自行填選其他符合法定資格之候選人為檢察總長人選。每位檢察官得票選五位檢察總長人選。

檢協會預定於1月26日在各地檢察署投票，1月30日集中在最高檢察署開票，當天即公告得票數最高之前5名，作為全體檢察官共同推薦之檢察總長候選人名單。

(中時)

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