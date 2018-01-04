10元面膜天天敷年輕五歲？台大博士揭露恐怖真相

2018年01月04日 14:21 中時電子報 莊楚雯

台灣女生熱愛敷面膜，深信這是一條變美麗的途徑！根據統計20歲以上的女性，每年平均會敷12片，一年能消耗將近1億片面膜！其中最受歡迎的就是平價面膜，一片平均下來十幾塊錢，天天敷都不心疼。但是，那些便宜的面膜真的能用嗎？敷了會不會爛臉？或是買到黑心貨？

根據《良醫健康網》報導，判斷面膜品質的好壞，可以從價格、通路與產品標示方面下手。

1價格

台大化工博士謝玠揚表示，市售的一片面膜，是由3個部分構成：面膜布、精華液、鋁袋。如果以最低規格計算，普通的水針布、基本保濕精華液，單色印刷鋁袋和一些人工費用。這樣算下來一片面膜成本，大約在4~6塊上下。

再加上品牌行銷、通路鋪排、廣告等，一片面膜基本上就不只10元了，如果還要美白、抗老等其他功效，勢必價錢還要再往上加。一般廠商必須將產品送去檢驗生菌數、螢光劑、重金屬，使用過濾逆滲透水（RO水）調製精華液。想想看，如果一片面膜賣你十塊錢，使用自來水製作面膜，然後衛生、品管通通省去，那這種沒保障的面膜，你敢使用嗎？

2通路與產品標示

從正規通路購買面膜如：大型連鎖藥妝店、量販店、知名網路平台等，都會要求廠商提供各項檢測報告，證明產品品質安全無虞，是可以安心購買。如果從網拍賣家、自營小店、個人賣家平行輸入等這些非正規通路的話，買到黑心產品的機率比較高。

幾年前有位女大學生在「格子趣」寄賣小店購買專櫃品牌特價面膜，打開來敷才發現面膜已經臭酸。省小錢購買來路不明的面膜，敷了出問題，還不如都不要敷面膜，對皮膚比較健康。

謝玠揚表示，以保養的觀點，購買的面膜品質安全，多敷是有效果的，但是妄想著一片十幾塊的面膜，有高濃度精華液、敷上去的效果會好，那是癡人說夢！要記住，面膜只是急救用，敷完面膜2-3小時，就會漸漸恢復原狀，想改善肌膚狀況，還是平常乖乖抹保養品，效果比面膜來的好。

(中時電子報)