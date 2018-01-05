女控遭「消火」運將性侵18次 法官知她是…結果大逆轉

卡車運將遭女子控告性侵，運將不服上訴，法官認定該女子是運將的小三，獲判未犯強制性侵罪。（示意圖/取自Pixabay)

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中時電子報

屏東縣一名聯結車張姓駕駛，被超商女店員小美（化名）控告威脅制、多次性侵得逞。一審被屏東地院依強制性交、恐嚇等罪判7年徒刑，他不服上訴，高雄高分院從兩人訊息認定，小美是張男的小三，改判強制性侵罪不成立，恐嚇罪則判7月徒刑。

檢方起訴書指出，張男5年前得知27歲的小美，挪用公款而與超商老闆發生糾紛，竟謊稱對方經會找人輪姦她，以嘿咻作為保護安全條件。兩人自2015年3月至2016年11月，在旅館及車上共發生18次性關係，小美事後不堪受辱憤而提告。屏東地院一審依強制性交、恐嚇等罪判張男有期徒刑7年。張男認為，她並沒有脅迫對方，兩人當初是男女朋友的關係，因此上訴高雄高分院。

《自由時報》報導，法官審查兩人的訊息發現，小美多次傳訊息：「要嗎？」、「現在可以」等。張男則回：「我在萬巒，等一下賴妳，我需要時，會告訴妳」。小美火大：「什麼叫你需要時！你當我消火在用的唷！」

此外，小美常要求張男送便當給她吃，並會在嘿咻完收下對方給的金錢，並且開玩笑地說：「要不然你把我娶回家算了！」。法官認定兩人為男女朋友關係，小美是已婚張男的小三，因此張強制性交罪改判無罪，而恐嚇罪的部分則判處7月徒刑，可上訴。

(中時電子報)

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