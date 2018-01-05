獨家專訪／導演程偉豪親說明《紅衣》去向 不掌鏡續集先推唱片MV

2018年01月05日 03:36 中時 徐桐炘 、 洪秀瑛

三人對於不合傳聞感到不解，認為只是為創作而有過意見相左的狀況。（羅永銘攝）

瀚草總經理湯昇榮（前）相信必須投資，才能看見台灣的影視前景。（羅永銘攝）

《紅衣小女孩2》以破億佳績榮登2017年國片票房冠軍寶座，製片公司瀚草影視預告拍攝續集前，將推出紅衣小女孩的唱片，更透露會邀請知名大咖歌手參與製作，目前仍在商談中，但由於之前宣傳電影時，導演程偉豪曾巧妙形容：「紅衣小女孩是靈界蔡依林。」也令人猜測是否將由蔡依林為紅衣發聲！另外，日前《紅衣》系列程偉豪傳出和監製曾瀚賢鬧翻而出走，前晚證實他將為「紅衣小女孩」拍攝MV，傳言不攻自破。

該系列成功引起話題並打下好口碑，除了有許瑋甯、黃河等人傾力演出，幕後監製曾瀚賢、導演程偉豪和編劇簡士耕也功不可沒，前日三人首度齊聚接受專訪，談起《紅衣》的發展過程以及現況，程偉豪表示已經交代好在一、二集中留下的線索，也以顧問身份為續集提供建議，之前透露有可能會以虎爺、魔神仔為故事主軸，簡士耕表示同意，但談起演員卡司依然三緘其口，曾表示盼力邀歷屆鬼后參演！

對於外界所傳的《紅衣3》，曾瀚賢表示片名未定，且不排除把許瑋甯、黃河和吳念軒找回來，是否和尹馨談過？他坦言已和許多演員聯絡，還透露希望找歷代鬼后加入「紅衣宇宙」，一口氣開出名單包含《倩女幽魂》王祖賢、《鬼新娘》鍾楚紅、葉德嫻和《雙瞳》李心潔。

但《紅衣3》被說「換掉」導演，曾瀚賢表示當初開啟紅衣系列，就想仿效好萊塢的《異形》、《厲嬰宅》模式，不斷培育新導演，原訂每集換一位，程偉豪笑說能接拍《紅衣2》是因為「執念」，但不再接拍續集：「我其實是既得利益者，現在見好就收，也有自己想拍的東西！」去年《紅衣2》殺青後即確定由《濁流》導演莊絢維接拍第三集，程偉豪則會和瀚草合作其他影視作品，程更表示未來若對《紅衣》有新想法，也可能回鍋！

儘管報導時導演程偉豪的名字總是被放在前面，但他更強調團隊合作重要性，坦言創作期間難免也會意見相左，程偉豪和曾瀚賢也不諱言從劇情走向、卡司甚至是預算都需要經過一番腦力激盪、相互說服才能完成，這也許是外傳導演、監製不合的原因，但曾瀚賢認為這在好萊塢的都是常見的劇本開發模式，他有些無奈的笑說：「為什麼把外國的模式搬來台灣，就被說是不合呢？」

「瀚草」公司近年推出不少佳作，製作過夯片《紅衣》及《紅衣2》、《麻醉風暴》等系列作品，監製曾瀚賢說，這幾年向前輩陳國富、黃明志學習很多，於是去年成立專門開發故事的公司「英雄旅程」，後來他發現好萊塢也以這樣方式找故事，所以他更希望用藉此做各種累積。

電視劇《麻醉風暴2》播完後賠了上千萬，瀚草公司總經理湯昇榮表示，《麻醉2 》當初投資6000萬，超支約上千萬，但瀚草自行吸收，賣片、版權的收益全部回到投資股東身上，但他認為這是瀚草的投資，是學費不是賠錢，「我們必須要先投資自己，別人才會繼續投資你，但對未來前景還是是樂觀的，我們正朝更好的方向前進。」

(中時)