《幸福路上》台中首映 「Q版市長」驚喜現身

《幸福路上》台中首映，導演宋欣穎（左起）、新聞局長卓冠廷、影視發展基金會執行長林盈志共同站台。（傳影提供）

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宋欣穎（左）致贈市長Q版畫像給新聞局長卓冠廷。（傳影提供）

電影《幸福路上》將於5日上映，劇組4日於台中市政府舉辦電影首映記者會，新聞局長卓冠廷、影視發展基金會執行長林盈志皆到場支持替電影站台。為感謝台中市對電影製作的大力協助，導演宋欣穎特別請動畫師繪製了一幅「Q版林佳龍市長」的畫像與一張「台中幸福大道」的電影海報致贈給台中市政府，感謝台中對《幸福路上》的支持。

畫像中市長慈眉善目地與電影中可愛的台中人「貝蒂」合影，展現市長十足的親和力！來自台中的貝蒂是女主角林淑琪最重要的朋友，導演鉅細彌遺地將貝蒂生活的場景呈現於電影之中，貝蒂台中的家、街道、酒店、醫院等場景皆一一在大銀幕上重現，連台中著名的糕餅招牌都有出現，讓台中的觀眾也能找到屬於「台中人的彩蛋」！

導演宋欣穎於首映活動時表示：「幸福路上是一個「雙層」的故事，來自幸福路的女主角林淑琪和來自台中的好友貝蒂，兩人畢業後雖然各自在不同的地方成長，但都共同生活在台灣的土地，深受這個社會所影響，當兩人再次回到幸福路上於再度相時，是否成為了他們理想中的大人呢？」

新聞局長卓冠廷代不克出席的市長林佳龍向導演致意：「市長今天臨時有公事無法出席，但有交代一定要向導演獻上祝福！」局長也表示，當《幸福路上》還在短片發展階段的時候就知道這個計畫了，稱電影能完成非常不簡單、很難得！電影全台71間戲院上映，台中更是8家戲院全部上映！一定要全力支持這部難能可貴的「國產動畫電影！」

《幸福路上》在金馬影展首映大獲好評，榮登金馬觀眾票選獎前五名，演員柯佳嬿在臉書大力稱讚：「也許我們都在幸福路上，只是我們太忙了一直沒有發現。好好看，落淚好幾回。」主播陳雅琳在觀影後大讚：「《幸福路上》讓人重新倒轉瀏覽自己的成長軌跡，即使社會再怎麼改變，幸福其實就是一個很簡單的道理！」大塊文化董事長郝明義先生也說：「《幸福路上》是一部拍給大人看的電影，觀眾隨著電影中女主角的成長歷程，不斷思考跟對比人生，找尋每個人的『幸福之路！』」

《幸福路上》描述住在「幸福路上」的林淑琪，從小努力成為一個好學生，希望能人頭地符合爸媽的期許，後因親友的推薦下到美國工作、結婚，看似眾人覺得美好的人生，小琪卻反而在異地迷失了自己⋯直到媽媽一通電話通知她阿嬤過世了，她收拾行李匆匆地回到台灣，再度回到「幸福路」，兒時的同學們各自有不同的人生。那小琪呢？是否變成理想中的大人了？《幸福路上》將在2018年1月5日全台上映。

(中時)

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