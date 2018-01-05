趙少康：金正恩不知比台灣領導者高明了多少倍！

2018年01月05日 01:48 中時電子報 黃麗蓉 ／整理報導 ／整理報導

近2年不通的南北韓熱線，因北韓官員主動打給南韓的一通電話，讓原本戰雲密布的朝鮮半島，突然撥開雲霧，資深媒體人趙少康直言，相形之下，北韓領導人金正恩不知比台灣的領導者高明了多少倍！

趙少康在《蘋果》專欄指出，南北韓熱線在2016年2月關閉，即使如此，南韓派駐板門店(南北韓之間停戰線上的一個村落) 的官員，仍規律地每天早上9點和下午4點各打一通，但北韓方面之前根本不理不聽。回頭來看，海基會、海協會以及陸委會、國台辦之間的熱線不通也很久了，就算「已讀不回」，我們要不要也每天固定試撥，至少表示誠意？

趙少康點出，金正恩不是省油的燈，他的作法超有彈性，每一步似乎都事先詳細規畫，游走國際之間，伸縮自如！北韓在和美國總統川普「比核武按鈕大小」直接衝突的前夕，竟突然轉向表態，南北韓以熱線電話互相示好，美、日兩國並未事先料到的冬奧外交，打臉美、日領導人！也成功地離間了美韓關係，原來計畫中的2月底軍事演習，也不知要如何收場。

再把南、北韓國力拿來比一比，南韓比北韓強太多了，況且還有美國在後大力支援，但南韓還是把握每個機會，企圖和北韓和解。而台灣和中國大陸實力愈差愈多，蔡英文該不該看看南韓總統文在寅怎麼做？

趙少康強調，中國大陸雖日趨強大，但北韓能夠做到的事，台灣就學不會嗎？相形之下，金正恩不知比台灣的領導者高明了多少倍！老子所說的「故大國以下小國，則取小國：小國以下大國，則取大國」真的值得兩岸領導人深思，也就是說「大國對小國謙下，則取得小國的信任、友好，小國對大國的謙下，則取得大國的信任、支持」，而台灣現在所做的，不就剛好相反？

(中時電子報)