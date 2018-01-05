青森縣男性特別短命？背後原因是因為愛吃「這個」

青森是知名的蘋果產地，但當地人卻不愛吃，反而愛吃不健康的泡麵。（劉育良 攝）

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日本是舉世聞名的長壽大國，根據最新數據，日本女性平均壽命超過87歲，而男性超過80歲，就有學者預言，2016年出生的日本女嬰近半數能活過90歲，而男嬰也有1/4能突破90歲大關。不過在這樣的健康國家，其實也是有特定的縣市居民壽命短人一截，這個縣市就是在本州最北端，以出產蘋果知名的青森縣。

根據日本政府進行的統計，青森縣的平均壽命已經連續幾次成為全國最低的縣份。青森縣男性比全國平均少了2.10歲，而女性則少於全國平均1.08歲。這個調查自1975年以來每五年進行一次，青森縣男性已經第九次「奪得」最低平均壽命的稱號，也就是近50年以來，在日本國內，青森縣的男性最短命。

影響到壽命的因素有很多，但為什麼青森縣的男性特別短命？不少人認為跟不愛運動脫不了干係。青森縣氣候嚴寒，經常下雪，人們都不願意做運動。不過北海道位置更北，氣候更加嚴寒，鄰縣的秋田與岩手，冬日也十分漫長，最後一名怎麼會是青森縣呢？

其實除了不愛運動，更大的原因是青森縣過於重口味的飲食習慣。其實青森縣是日本境內「泡麵」消費量最高的縣市，根據當地民眾表示，即使青森出產非常美味的蘋果和蔬菜，但都不會買來吃。反而是在超級市場裡的泡麵區，還比蔬菜區要大上四倍。就連超級市場的店員也說，「減鹽商品完全賣不出去，但泡麵的銷量就很好。」

雖說因口味，泡麵的鹽度也略有差異。但平均一碗泡麵，鈉含量都在2000毫克左右，根據世界衛生組織的建議，成人每日鈉含量攝取以2000毫克為標準，吃一碗幾乎就超標了。愛吃泡麵的青森縣民已習慣在泡麵裡頭攝取過量鹽分，也導致料理偏向多鹽多糖，容易患上糖尿病、動脈硬化和心肌梗塞，當然壽命會受到影響。

不過泡麵的美味實在難以抗拒，營養師就建議，若真的不得不吃泡麵，最好能將粉包與調味包的份量減半，再額外添加蔬菜跟雞蛋，補足泡麵內微乎其微的蛋白質跟維生素，這樣吃泡麵也能健康無負擔。

(中時)

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