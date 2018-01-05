男性雄風不夠？專家3招教你增大

2018年01月05日 06:08 中時電子報 陳舒秦

雖然說尺寸絕對不是性愛美滿的指標之一，但許多男人仍希望他們的那話兒可以傲視群雄，甚至還有人為了提高信心更不惜動刀。但專家表示，不用挨痛，其實一些小小的秘訣就能讓你重新找回自信。

肯塔基大學最近對14000多人進行的調查發現，45％的男性希望自己的小弟弟可以更長。雖然有些人為了提高自信而採取陰莖增大手術，但這不是唯一的選擇。醫生還警告說，小伙子對陰莖大小的痴迷可能是一個嚴重的心理問題的症狀。大多數認為自己的陰莖太小的男人其實根本是心理作用。以下有一些非手術方式可以增加陰莖的尺寸，視覺上達到效果。

1.修剪陰毛

梳理你的陰毛可以立即看起來更大，因為有時候讓「他」只是埋沒在雜草裡。只要抓住一把剪刀或一把剃刀，這可能是最快，最簡單的方法，你可以在幾秒鐘內看起來更大。

2.減肥

這是一個比例尺問題，如果你過胖，或是有個大肚子，在下面的「他」就會看起來相對變小，加上鬆弛的腹部擋住你的伴侶之間，就不能盡力衝刺。如果你的恥骨上面還有一些額外的重量和過量的肥胖，可以嘗試去健身房，健康飲食以減肥，起碼可以將你的陰莖長度提高一英寸。

3.吃銀杏

傳統上銀杏用於中醫藥以增強記憶力，但可以增加血液流向陰莖，所以特別是血液循環不良的人會覺得似乎尺寸變大。雖然科學證據並不確鑿，加利福尼亞大學的研究人員發現，銀杏是最有效的幫助男性遭受性功能障礙作為使用抗抑鬱藥的副作用。

(中時電子報)