用音樂、跳舞創造奇蹟！「高中音樂劇校際聯賽」周日開跑

「高中音樂劇駐校教學」計畫-板橋高中課程合照。（主辦單位提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

愛唱歌、跳舞的孩子不會變壞！2018初始，讓我們用創意、用心與團結在舞台上創造奇蹟！由新北市文化局、廣藝基金會主辦的「有練，有機會！高中音樂劇校際聯賽」，將於1/7（日）新北藝文中心登場。由「板橋高中」、「三民高中」及「金山高中」組成音樂劇團隊登上擂台比拼創作實力，新鮮熱騰的原創製作，邀您一同見證音樂劇新秀誕生的實況。

透過「高中音樂劇駐校教學」計畫，首次將高中生音樂劇納入正規課程，由專業的音樂劇工作者領頭，搭配舞蹈、歌唱課程傳授演出及創作技巧，為期⼀學期的課程，讓學生們籌備、製作、登台、演出，挑戰呈現完整音樂劇。光彩奪目的表演背後，是內力深厚的一門功課，除了讓表演藝術藉此向下扎根，更重要的是讓學生培養團隊合作及彼此尊重的工作態度，從中發掘不一樣的⾃己。

「高中音樂劇駐校教學」計畫-三民高中課程實況。（主辦單位提供）

「高中音樂劇駐校教學」計畫-板橋高中課程實況。（主辦單位提供）

金山高中范麗萍老師表示，在接受了音樂劇的訓練之後，最令她驚訝的是學生羅惟寬的改變，蛻變得充滿自信，跟平常課堂上害羞怯生的樣子判若兩人，新奇的體驗讓他一頭栽進了表演的熱情裡，課後殷勤的找老師探查：「我要怎麼做才能考上戲劇系？」老師記得羅惟寬眼神發亮地說：「我最喜歡站在台上演戲的時候，那讓我變得更有勇氣」。

特別珍貴的是，金山高中採用音樂大師陳揚老師（2015年第26屆金曲獎獲得特別貢獻獎）的知名作品《桂花巷》《人海中遇見你》兩首歌；板橋高中和三民高中採用音樂劇新秀作曲家張芯慈的作品，創造了經典與現代樂曲的新意詮釋。決賽當天也會接受兩位作曲老師的共同品評，爭取優勝獎金。磨刀霍霍的三組高中生音樂劇團隊，如何發揮創意的點子，將歌詞與劇情緊扣，端出20分鐘左右的團隊心血，讓人拭目以待。

「高中音樂劇駐校教學」計畫-金山高中課程實況。（主辦單位提供）

主辦單位：新北市文化局，廣藝基金會

高中音樂劇校際聯賽，2018/1/7(日)，15:30入場，16:00開始，新北藝文中心

其他說明：本演出索票入場，自由入座

索票時間及地點詳見廣藝基金會粉絲專頁公告

(中時電子報)

廣藝基金會粉絲專頁
郭董指定「福貴糕」 葫蘆裡究竟… 沙鹿東晉七街將打通 門牌整編邁…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。