用音樂、跳舞創造奇蹟！「高中音樂劇校際聯賽」周日開跑

2018年01月05日 06:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

愛唱歌、跳舞的孩子不會變壞！2018初始，讓我們用創意、用心與團結在舞台上創造奇蹟！由新北市文化局、廣藝基金會主辦的「有練，有機會！高中音樂劇校際聯賽」，將於1/7（日）新北藝文中心登場。由「板橋高中」、「三民高中」及「金山高中」組成音樂劇團隊登上擂台比拼創作實力，新鮮熱騰的原創製作，邀您一同見證音樂劇新秀誕生的實況。

透過「高中音樂劇駐校教學」計畫，首次將高中生音樂劇納入正規課程，由專業的音樂劇工作者領頭，搭配舞蹈、歌唱課程傳授演出及創作技巧，為期⼀學期的課程，讓學生們籌備、製作、登台、演出，挑戰呈現完整音樂劇。光彩奪目的表演背後，是內力深厚的一門功課，除了讓表演藝術藉此向下扎根，更重要的是讓學生培養團隊合作及彼此尊重的工作態度，從中發掘不一樣的⾃己。

「高中音樂劇駐校教學」計畫-三民高中課程實況。（主辦單位提供）

「高中音樂劇駐校教學」計畫-板橋高中課程實況。（主辦單位提供）

金山高中范麗萍老師表示，在接受了音樂劇的訓練之後，最令她驚訝的是學生羅惟寬的改變，蛻變得充滿自信，跟平常課堂上害羞怯生的樣子判若兩人，新奇的體驗讓他一頭栽進了表演的熱情裡，課後殷勤的找老師探查：「我要怎麼做才能考上戲劇系？」老師記得羅惟寬眼神發亮地說：「我最喜歡站在台上演戲的時候，那讓我變得更有勇氣」。

特別珍貴的是，金山高中採用音樂大師陳揚老師（2015年第26屆金曲獎獲得特別貢獻獎）的知名作品《桂花巷》《人海中遇見你》兩首歌；板橋高中和三民高中採用音樂劇新秀作曲家張芯慈的作品，創造了經典與現代樂曲的新意詮釋。決賽當天也會接受兩位作曲老師的共同品評，爭取優勝獎金。磨刀霍霍的三組高中生音樂劇團隊，如何發揮創意的點子，將歌詞與劇情緊扣，端出20分鐘左右的團隊心血，讓人拭目以待。

「高中音樂劇駐校教學」計畫-金山高中課程實況。（主辦單位提供）

主辦單位：新北市文化局，廣藝基金會

高中音樂劇校際聯賽，2018/1/7(日)，15:30入場，16:00開始，新北藝文中心

其他說明：本演出索票入場，自由入座

索票時間及地點詳見廣藝基金會粉絲專頁公告

(中時電子報)