沙鹿東晉七街將打通 門牌整編邁進一大步

沙鹿東晉路青雲巷周遭為老舊社區，巷道狹隘造成居民不便，門牌也顯得十分紊亂。（陳淑娥攝）

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員警周俊宏自己手繪一張青雲巷附近門牌地圖。（陳淑娥攝）
東晉路的同一條巷道，竟有2種路名的門牌，常令外地訪客找的快抓狂。（陳淑娥攝）
東晉路的同一條巷道，竟有2種路名的門牌，常令外地訪客找的快抓狂。（陳淑娥攝）

台中市沙鹿東晉路青雲巷周遭為老舊社區，巷道狹隘造成居民生活不便，門牌紊亂也讓訪客常常找不到住戶，如今，東晉七街計畫道路打通工程即將動工，為當地門牌整編邁進一大步。

北勢里長謝森慶指出，當地門牌紊亂，一條路有多個路名，常常讓訪客丈二金剛，只好約在大馬路相見，再由主人帶路，派出所員警或快遞也常找不到位置，他要求盡速重新整編門牌，否則對居民生活造成極大不便。

曾任當地管區的員警周俊宏表示，青雲巷附近門牌會跳號、不利找人，只好到鄰長家詢問，後來自己製作一張地圖，騎機車巡邏時，或一有接觸過的住戶，立馬將門牌標在地圖上，花了半年時間才填滿，他按圖索驥半年後，終於把這張地圖記在腦海裡了。

沙鹿戶政所解釋說，周遭尚有幾條計畫道路未開闢，據悉已完成徵收補償，一年前曾與里長進行討論，建議待全數開通後，再一次整編到位，才是釜底抽薪之計，門牌整編是大工程，對民眾影響不小，現在若進行重編，日後再一次將會引起民怨。

建設局表示，東晉七街預計今年動工，位於英才路與東晉路2段中間，長度155公尺、寬度10公尺，開闢工程經費約775萬元、用地及地上物補償費約600萬元，合計總工程經費為1375萬元，道路開闢後將促進民眾通行便利，有效提高道路服務水準。

(中時)

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