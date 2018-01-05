技職教育領航 嘉陽高中成就耀眼

2018年01月05日 07:28 中時 陳淑娥

嘉陽高中的學生充滿信心、勇敢擁抱夢想。（嘉陽高中提供）

培育優秀的技職人才，是嘉陽高中不斷努力的目標。（嘉陽高中提供）

劉奕銘為前空軍航空技術學院教育長。（嘉陽高中提供）

前空軍航空技術學院教育長劉奕銘表示，在國內產業創新與升級的呼聲下，技職教育與產業、政策的結合更加緊密。其中國內航太產業重鎮：漢翔航空工業廠區，趨使零組件廠商群聚，在人力資源的需求下，相形擁有飛修、航電相關領域的技職教育體系，儼然為挹注人才的重要關鍵。以我長期在飛航修護領域的觀察，在中部地區，就以嘉陽高中師生的成就最為耀眼。

劉奕銘指出，以10年的時間，累積了15座全國技藝競賽的最高榮譽—金手獎，42座各類科優勝，不僅培養出技職教育的優秀人才，校友在各領域中也有極為傑出的表現，畢業自飛機修護科的校友黃彥霖，就在自己任教於空軍航空技術學院時，代表參加國際技能競賽飛機修護類，為台灣拿下亞洲第一的榮耀。

追求卓越，也要追求創新，嘉陽高中不僅在飛修、航電類科，成為中部地區技職教育的領航者，強調環保節能的時代，汽車產業的變革正方興未艾，全球化革新的腳步，嘉陽高中汽車科、機車修護科扎實培育汽機車創新技術人才，並與BMW集團BEST無錫培訓基地合作，引用與BMW德國廠區同步的高端診斷維修設備讓學生實習，讓「校區即廠區、產學相連結」，讓就讀嘉陽高中的學生，不會產生學用落差，技術跟不上產業界的窘境，讓技職教育蛻變成為新智能時代的技術實踐家！

培育出優秀的技職人才，是嘉陽高中不斷努力的目標，飛修與航電類科不僅與國內的漢翔工業合作，讓學生得以前往實習累積經驗，也進一步與國際接軌，與太古國際飛機工程培訓中心完成合作計畫，將國際維修養成的能量，與國內的技職教育結合，給予嘉陽的學子更寬廣的學習機會，不僅吸取國內的飛機修護等專業知識，也有機會考取國際認可的飛修、航電證照，成為國際最炙手可熱的人才。

具備有11類國家技術士證照檢定合格的場地，嘉陽高中不僅在飛修、航電類科領域領先各校，近三年來，嘉陽的學子在汽車科、餐飲管理科、時尚造型科、廣告設計科、資料處理科等各項檢定中，一共獲得了656張的乙級專業證照，讓學生將在校所學，轉化為具備國家認證的技術指標，成為真正的「技術在手、未來看我」的職場生力軍。

(中時)