1／5 三大報頭版要聞

2018年01月05日 07:23 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

台大將於今晚確定新任校長當選人，本次選舉採取校務會議投票，過程宛如類普選。候選人為爭取各方支持，不只窮盡一切力量求表現，效法政治人物發表競選聲明，期間更傳出中研院人馬介入並對戰台大幫，以及學術界大老支持特定候選人，遴選過程有如一場政治大戲。有遴選委員感嘆，如此不只有損高教形象，更不利於治校。

蔡英文總統日前表示「最低工資3萬元是我的夢想數字」，政府今年的目標是「解決低薪」。對此，行政院發言人徐國勇昨拋出一個新說法，未來政府公共工程投標時，可以限制工人薪資不得低於3萬元，希望由此推動，就像軍公教加薪3％，盼能藉此提升整體薪資水準。

蔡英文總統一句「最低工資3萬元是我的夢想數字」，府院開始量身定做，想辦法要讓蔡總統的夢想實現，但這種作法，充其量就是當年「22K政策」的2.0版，除了低薪的代名詞上調至30K，對解決低薪並無多大幫助。

◎工商時報

美國稅改對我國總體經濟影響有正面效益！行政院長賴清德昨（4）日表示，台灣可望受惠於美國民間消費及經濟成長升溫，提振我國出口，但美國稅改可能增加企業在美投資誘因，政府必須優化投資環境、儘速洽簽台美租稅協定等五大策略因應。

金融數位時代來臨，針對過去開立外幣帳戶必須臨櫃辦理，中央銀行昨（4）日宣布，1月6日起開放指定銀行可受理網路開立數位外匯存款帳戶，未來不論開立新台幣或外幣帳戶，全部可透過網路銀行一指搞定，開戶不用再跑銀行。

全球股市元月多頭行情持續發燒，繼周四日股開紅盤大漲逾3％，創26年新高之後，歐股也是全面勁揚，德國、法國股市大漲1.5％，美股緊接著開高，道瓊工業指數一舉衝破2萬5千點，來到25,020點，標普5百與那斯達克綜合指數也揚升0.4％。

◎旺報

台灣酸民在跨年夜公開嗆陸客是「426」（死阿陸仔），消息一傳出，全大陸新聞及社交網站都炸鍋了，連中國台灣網都以「快訊」處理這條消息。其結果是一個台灣人的暴走，傷害了兩岸人民感情。

民進黨上台後，包括海協會長陳德銘在內等都呼籲，必須先說明白兩岸是否為一家人，他訪台總不能變「出國」。大陸涉台人士對此說，在兩岸政經實力已天差地遠之際，只要表明是一家人，包括參與國際組織都可以談，現在仇中人士操作下，不但不想當一家，還想抓大陸來鬥爭，當兩岸變成「敵我矛盾」，受害者還是無辜的台灣人民。

綠委提案修刑法外患罪增列「敵人」，最重可判處死刑。但在解嚴30年、終止動員戡亂26年後，此番在兩岸「製造敵人」、甚至恐讓死刑犯增加的修法，學者認為有傷害民主法治人權之虞，更直指修法是政治算計，打兩國論的擦邊球，順勢建立強硬的「兩岸新邏輯」，恐讓兩岸再深陷僵局。

(中時電子報)