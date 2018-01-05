揮霍納稅人的錢？中央印製廠總經理陳永輝遭爆公款買家電、iPhone

中央印製廠總經理陳永輝（右）。（資料照，劉宗龍攝）

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中時電子報

日前中央印製廠才因二代新版晶片護照誤植美國機場照片，引發軒然大波。昨印製廠總經理陳永輝被踢爆拿公款揮霍，為自己的家居生活添購各式大小傢俱、家電。此外，過去一年家用電費超過5萬元，也是納稅人買單。就連陳使用的iPhone也是公款購置，還特別交代不准列管為財產。

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時代力量立委黃國昌踢爆，2017年12月底接獲檢舉，中央印製廠總經理拿著公款揮霍，為自己的家居生活添購各式大小傢俱、家電，去年2月才花將近8萬元換新冷氣（還不含安裝費），8月馬上花7萬餘元再買高檔冷氣，9月訂製8萬8千元的牛皮沙發，11月再添購將近3萬元的床墊，12月繼續買烘碗機與電磁爐，過去一年家用電費超過5萬元，也是納稅人買單。

不僅如此，負責中央印製廠的清潔隊，還要特別派人至總經理家，清潔打掃、種植花木，面對如此囂張行徑，廠內經辦人員，無人敢出聲異議，就連陳永輝使用的iPhone也是公款購置，還特別交代不准列管為財產。

黃國昌認為「行政首長依規定住官舍，這沒問題，依規定進行必要裝修，這也沒問題」但毫無節制地拿納稅人的錢，購買高價的家電、傢俱，供自己私人使用，明顯逾越了分寸。黃給中央銀行機會，先進行內部調查，得到回覆是「一切合法、謝謝指教」。

(中時電子報)

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文章來源：黃國昌 臉書

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