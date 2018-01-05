陳喬恩只喝一瓶啤酒？警大教授蔡中志：至少14罐

2018年01月05日 08:56 中時電子報 張達智

藝人陳喬恩4日凌晨酒駕，酒測值高達0.67，但她向警方供稱僅喝一罐啤酒，遭質疑說謊。警大教授蔡中志更表示，以陳喬恩不到50公斤的體重來估算，酒測值要達到0.67，大概要喝14罐以上。

大安分局警方4日凌晨2時在忠孝東路、復興路口臨檢時，發現1部自小客紅燈右轉，上前盤查後，發現車內女駕駛渾身酒氣，盤查身份後，才發現她是藝人陳喬恩，酒測值高達0.67，隨即將她帶回偵訊，之後移送台北地檢署，遭檢察官諭令10萬元交保。

陳喬恩向警方供稱僅喝一罐啤酒，外界普遍認為「不可能」。據《蘋果》報導，中央警察大學交通系教授蔡中志表示，以啤酒的酒精濃度5％來換算，50公斤的人喝800c.c就超過0.25毫克（公共危險標準）、60公斤的要960c.c、70公斤要1120c.c、80公斤的要1280cc。

陳喬恩體重不到50公斤，酒測值要喝到0.67毫克，至少要喝5040c.c，以罐裝350c.c來說，大概要喝14罐以上。

網友對於「一罐啤酒」說法也不買帳，有人表示，「啤酒只喝一瓶，威士忌也喝了半瓶，只不過後面那句沒說出來。」、「只喝一瓶啤酒=啤酒只喝一瓶」、「她真的只有喝一瓶啤酒啊，其它都喝別的」。

而新北市議員李婉鈺被問到「1罐啤酒酒測值高達0.67」問題時更是大笑說：「我覺得1罐啤酒對我來說應該是0，所以我不知道正常人應該多少。」

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(中時電子報)