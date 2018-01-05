金髮較誘人？ 美社會學家：男性偏愛淺色系

2018年01月05日 08:56 中時電子報 李靖棠

據英國獨立報（The Independents）報導，懷疑過為何廣告、芭比娃娃或模特兒，金髮（Blonde）比例如此高嗎？曾經在路上，被金髮的女孩吸引而轉頭觀看嗎？有一群來自美國明尼蘇達州奧格斯堡大學（Augsburg University）的社會學家訴我們，男性偏愛淺色髮色，這現象並非都市傳說，是有其根據的。抽查數百名男性為樣本，透過大量的閱覽金色、棕色（brunette）與黑色系髮色女性圖像，赫然發現，相較於黑色髮系，多數男性更偏愛淺色，認為這兩種髮色的女孩更加年輕、吸引人。

該報告指出，多數受訪的男性，對於擁有金色與棕色髮色的女孩，明顯地存在一種「想像」：他們認為，如果與這兩髮色的女孩交往，生活與互動會更加浪漫。事實上，在過往眾多歐美電影電視劇中，對於女性角色的髮色往往有明顯地刻板印象設定，金髮女孩經常被大眾認為「傻」、「單純」甚至「好騙」，但其角色卻往往在片中較受矚目；而棕色與黑色髮色的女孩，則往往出演相對幹練的角色，並非毫無魅力，只是受關注的程度常常遠不如金髮女孩。

雖然此一調查，對於生活在亞洲、且多數人口多為黑髮的我們而言，並不一定正確。但從此觀察中，社會學家們認為，男性在尋找配偶時，除了性格、外貌與身材外，恐怕髮色也是一個關鍵因素。

(中時電子報)