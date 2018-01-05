畫家詹阿水創作水水~〈形〉與〈色〉標示人生傳奇

2018年01月05日 09:18 中時電子報 倪有純

很難想像「水中作畫」聞名的詹阿水大師，他的創作歷程，前一站是金鐘獎的奇摩「龍兄虎弟」、「一道彩虹」、「世界真奇妙」等很夯的電視節目的佈景開始。在那個繪畫前途混沌的狀況，他還能夠從薪資很高的繪畫工作中抽離，找到他畫畫創作的天空。

才剛過完新年，被譽為國際抽象畫大師的詹阿水，便以百分之八十全新的作品，在重慶南路第一銀行展出。創作作品每年都能出盡，除了詹阿水創作被肯定，對朋友寬厚也是關鍵。個性的特質和他出生苗栗純樸的鄉間以及老師對他的寬容，都多少有些關係。詹阿水喜歡像胡因夢那樣長髮飄飄的女生，他迷上高一上化學課的長髮的女老師，上課時就隨手拿起畫紙素描老師，下 課 時老師看到自己的畫像，他心想：這下了一定要被記過了。結果老師不但沒有責備他，還很驚喜。沒有想到老師竟然收藏了他的畫，還把美術老師請來，說班上有位同學很有繪畫才藝的學生，從此他經常代表學校參加美術比賽，踏出了藝術生涯的第一步 。

創意的和包容的老師，可以讓學生找到自己的興趣和陪養了學生感恩的心，詹阿水用在生活態度上，也成就了自己。

第一次看到「水中作畫」聞名的詹阿水大師的作品，覺得他的顏色在向你招手，單一的藍或藍綠統整在一張畫，或不相容的藍與紅，也能表現出喜悅的感覺，他的畫中依稀有建築結構的特色。後來才知，他原來真有建築師的背景。50年前他要從建築轉行到靠賣畫生，遭到妻子和娘家人的反對，這次第一銀行的畫展，全家人都出動支持他，可見堅持一定會有所成。

阿水大師從不藏私，他會娓娓道來，他如何行銷自己的創作，如何廣結善緣、結交善友，使他成為畫界銷售量幾乎百之百的奇葩。這就是他特別強調80%全新的創作，20%是自己保留的作品。他年輕至今保有頭髮長度，一如始終保有的鄉下人的誠懇和寬厚。

詹阿水經典之作。圖/倪有純提供

他以自己研發的高難度的水中作畫的特殊紋理，再以紋理及經驗畫出自己福至心靈的創作，因為作品 的特殊性，受要到市場上的青睞，他的每幅作品都是可局部分割成一幅小畫，也可是全面的畫作，招手的色澤，使他的作品，在不景氣中呈現上揚的氣勢。

「形」與「色」的探索-詹阿水創作展，展期從 1月4日至 1月24日。在重慶南路一 段30號的第一銀行文教基金會展出。

(中時電子報)