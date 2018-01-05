陸太陽能發電量首破1千億度 等同五座核四

據中國大陸國家能源局2日新聞稿，大陸去年太陽能發電量首度超過1千億度，達到1,069億度，其發電量可替代3,300萬噸標準煤，減少9,300萬噸二氧化碳排放。其發電量相當於5座龍門電廠，核四廠年發電量約為200億度。
去年1-11月，大陸太陽能發量，較去年同期增加72%，太陽能發電量占總發電量的比重增加0.7%，太陽能年發電量首度超1千億度。其中，集中式太陽能發電量達932億度，分散式太陽能發電量達137億度。集中式比例較高主因是大陸有廣大的沙漠適合設置集中式太陽能發電，且大陸沙漠的太陽能發電效率可達臺灣太陽能發電的2倍。臺灣發展太陽能適合設置分散式太陽能發電，而「大陸分散式發電量137億度僅相當於0.7座龍門電廠發電量」，尤其是大陸是以政策推動搭配極高的效率建置，故可發現若企圖以「看天發電」的再生能源取代核四，實乃天方夜譚。截至去年11月底，大陸太陽能累計裝置容量達12,579萬瓩，較去年同期增加67%，累計裝置容量占總電力裝置的佔比7.5%，較去年同期增加2.7%。
2017年，大陸太陽能發電的發展展現出三項特點。
一﹑分散式太陽能發展加速。2017年1-11月，分散式太陽能新增裝置1723萬瓩，為2016年同期新增規模的3.7倍，增速較去年同期增加3倍。
二﹑太陽能新增裝置分佈區域明顯轉移。2017年1-11月，西北地區太陽能新增裝置占比較去年同期減少17%，而中東部成為大陸太陽能發電熱點地區，其中華東地區和華中地區新增裝置分別為1,325萬瓩和993萬瓩，較去年同期分別增加9%和6%。
三﹑新方式促進太陽能發電發展。「太陽能領跑者」計畫的實施取得良好效果，太陽能產業技術明顯進步，成本大幅下降，並帶動全球太陽能計畫招標電價不斷下降。
文章來源：大陸太陽能年發電量首超1000億度
中國大陸國家能源局新能源司負責人表示，大力發展太陽能發電產業能夠替代化石能源消費、減少溫室氣體和污染物排放，對保護環境具有重要意義。1,069億度的太陽能發電量可替代3,300萬噸標準煤，減少9,300萬噸二氧化碳排放。
(中時電子報)