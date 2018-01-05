陸太陽能發電量首破1千億度 等同五座核四

2018年01月05日 10:08 中時電子報 喻華德

據中國大陸國家能源局2日新聞稿，大陸去年太陽能發電量首度超過1千億度，達到1,069億度，其發電量可替代3,300萬噸標準煤，減少9,300萬噸二氧化碳排放。其發電量相當於5座龍門電廠，核四廠年發電量約為200億度。

自2018年1月1日開始營運太陽能電發電廠標桿電價每度下調0.46元新臺幣（0.1人民幣元）（圖/新華社）

石家莊，2017年11月11日 河北張家口建設奧運迎賓太陽能廊道。張家口市下花園區張家莊村荒山上建設的奧運迎賓太陽能廊道專案。2015年以來，河北張家口市下花園區利用豐富的太陽能資源和獨特的區位交通優勢，規劃建設「奧運迎賓太陽能廊道」專案，建立林業、農業、屋頂等多種太陽能發電模式。專案全部建成後，每年可發電2.5億度，節約標煤15萬噸，減少煙塵排放約12萬噸。（圖/新華社）

去年1-11月，大陸太陽能發量，較去年同期增加72%，太陽能發電量占總發電量的比重增加0.7%，太陽能年發電量首度超1千億度。其中，集中式太陽能發電量達932億度，分散式太陽能發電量達137億度。集中式比例較高主因是大陸有廣大的沙漠適合設置集中式太陽能發電，且大陸沙漠的太陽能發電效率可達臺灣太陽能發電的2倍。臺灣發展太陽能適合設置分散式太陽能發電，而「大陸分散式發電量137億度僅相當於0.7座龍門電廠發電量」，尤其是大陸是以政策推動搭配極高的效率建置，故可發現若企圖以「看天發電」的再生能源取代核四，實乃天方夜譚。截至去年11月底，大陸太陽能累計裝置容量達12,579萬瓩，較去年同期增加67%，累計裝置容量占總電力裝置的佔比7.5%，較去年同期增加2.7%。

浙江長興，2017年12月8日，大型「漁光互補」太陽能發電專案完成併網。近日，位於浙江省長興縣洪橋鎮古龍村的大型「漁光互補」太陽能電示範專案的太陽能發電設備全部併入當地電網，正式併網發電。據了解，該專案總投資1.6億人民幣，總水域面積485畝，預計年均發電量約1,900萬度，相當於每年節約標準煤6,300噸，既保護了生態環境，又改善了電力能源結構。(圖/新華社)

2017年，大陸太陽能發電的發展展現出三項特點。

一﹑分散式太陽能發展加速。2017年1-11月，分散式太陽能新增裝置1723萬瓩，為2016年同期新增規模的3.7倍，增速較去年同期增加3倍。

二﹑太陽能新增裝置分佈區域明顯轉移。2017年1-11月，西北地區太陽能新增裝置占比較去年同期減少17%，而中東部成為大陸太陽能發電熱點地區，其中華東地區和華中地區新增裝置分別為1,325萬瓩和993萬瓩，較去年同期分別增加9%和6%。

合肥，2017年9月14日。安徽金寨：太陽能照亮山鄉綠色扶貧路，這是9月14日空拍的安徽省金寨縣小南京太陽能農業生態園全景。2014年以來，地處大別山腹地的「國家級貧困縣」安徽省金寨縣把太陽能發電到戶專案作為「精準扶貧」的創新措施，重點解決重病、身障、缺少勞動能力而致貧的低收入戶持續增加所得脫貧問題。截至目前已建成集中式太陽能發電電站6座43.6萬瓩，到戶分佈式太陽能扶貧發電廠8,782座，農戶併網發電平均年收入13,671元新臺幣（3千餘元人民幣）。（圖/新華社）

三﹑新方式促進太陽能發電發展。「太陽能領跑者」計畫的實施取得良好效果，太陽能產業技術明顯進步，成本大幅下降，並帶動全球太陽能計畫招標電價不斷下降。

青海德令哈，大陸再生能源裝置容量達6億瓩。位於青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市的浙江中控太陽能技術有限公司聚光太陽能發電專案一角（9月23日攝）。據第二屆中國·德令哈光熱大會透露的資訊顯示，大陸再生能源裝置容量達6億瓩，佔總發電裝置的35.1%。在政策推動下，大陸再生能源發展迅速，已逐漸成為大陸能源供應的重要供應方式。資料顯示，大陸水力、風力、太陽能發電和生物製發電分別達到3.38億瓩、1.54億瓩、1.02億瓩和1,330萬瓩，均居全球首位。（圖/新華社)

中國大陸國家能源局新能源司負責人表示，大力發展太陽能發電產業能夠替代化石能源消費、減少溫室氣體和污染物排放，對保護環境具有重要意義。1,069億度的太陽能發電量可替代3,300萬噸標準煤，減少9,300萬噸二氧化碳排放。

(中時電子報)