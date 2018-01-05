欠國防基金會3.6億 IDF零件商張連生500萬交保

國人自製的IDF經國號戰機。（本報資料照片）

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中時電子報

IDF經國號戰機零件商全特公司董事長張連生，因無法償還積欠國防基金會的3.6億元，憂心公司遭拍賣，與時任富驊公司董事長的兒子張永達共謀，設立子公司以6億元高價向全特收購土地廠房，涉嫌違反證交法。新北地檢署昨天（4日）約談多人，今天凌晨諭令張連生父子各500萬元、100萬元交保。

據了解，全特為1981年配合政府早期自製經國號戰機政策，由財團法人國防工業發展基金會與民間企業共同出資成立，為國際航太公司認證的合格鍛件供應商，合作廠商有中科院、三菱重工和STK等。

全特設立初期，董事長張連生向國防基金會借貸3.6億元，並被要求擔任連帶保證人，需負擔80%連帶清償責任，事後全特卻遲遲無法償還款項，2013年利滾利欠債已達近7億，張男雖掏出2億償還，公司卻仍面臨被法拍的窘境。

若按公開拍賣程序賣出，張連生將無法收回2億資金，於是與任職富驊的兒子張永達合謀，由富驊新設子公司富驊航太股份有限公司，再以高於市價1億餘元的6億餘元，向全特公司收購土地廠房，讓張連生得以回收資金、清償積欠國防基金會得債務。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官劉文瀚4日指揮法務部調查局北部地區機動工作站，持新北地方法院核發搜索票，前往相關人住居所及全特公司等10處搜索，並傳訊相關證人到案說明。

(中時電子報)

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