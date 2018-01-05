陳水扁、賴清德對比馬英九作為 唐湘龍：國家不幸

行政院長賴清德(左3)、前總統陳水扁(右3)。（曹婷婷攝）

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中時電子報

行政院長賴清德金華官邸修繕，遭台北市議員質疑是改風水，發言人徐國勇表示，院長是不信風水的人，相關指涉是無稽之談。但資深媒體人唐湘龍表示，依宗教信仰的邏輯，信功德，一定信因果，信因果，一定信風水，所以平常言必稱「功德」的賴清德，信風水也不奇怪。前總統陳水扁則是連「黃琪」小騙子都信。直言政治人物十個九個信風水。「寧可信其有」，剩下一個，大概就是馬英九。

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唐湘龍在《NOWnews今日新聞》論壇中提到，政治人物到底信不信風水？就唐的認識「官越大越信」，小的從辦公室方位、擺設等開始，大的則大興土木、法師作法等。若政治人物十個九個信風水，那剩下一個，大概就是馬英九。

就從馬家治喪說起，走極簡風，不發訃聞、不設靈堂、不舉行公祭。短短不到三天，簡單舉行家祭後隨即火化，骨灰安厝公墓。而總統蔡英文父親則是高墳大墓，看風水求蔭庇後人。陳水扁時代，除了國師測國運外，連「黃琪」那種未成年後坐牢的小騙子都信。相比下，謝長廷的宋七力根本不算什麼。

至於賴清德信不信風水，唐湘龍是不會理會發言人代打的，依宗教信仰的邏輯，信功德，一定信因果，信因果，一定信風水，所以平常言必稱「功德」的賴清德，信風水也不奇怪。唐湘龍直言，領導人信到這個地步，國家不幸，這個國家政治風氣根本鼓勵江湖術士行騙天下。

(中時電子報)

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