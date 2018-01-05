有影》美東遇炸彈氣旋襲擊 紐約3機場因暴雪大亂

紐約近日遭受暴風雪襲擊，市區時代廣場上更有多處積雪。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國哥倫比亞廣播新聞（CBS）報導，受到北極圈「炸彈氣旋」南下影響，美東多州遭遇暴風雪襲擊，以每小時降下5公分雪量累積，紐約皇后區多處已累積至33公分厚，同時更造成紐約市三大機場千餘架航班大亂，其中甘迺迪（JFK）與拉瓜迪亞機場（LaGuardia）更已全面暫停所有飛機起降。鄰近的新英格蘭地區也深受影響，包含波士頓、新澤西州及康乃狄克州也宣布沿海部分地區進入緊急狀態。

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紐約遭遇暴風雪襲擊。

紐約州長安德魯·古莫於今日上午（Andrew Cuomo）宣布，紐約市、韋切斯特郡（Westchester）及大長島地區（Long Island）進入緊急狀態（state of emergency），並警告州內居民，大雪災情恐會愈來愈嚴重。

紐約市地標之一、布魯克林大橋上的漫天大雪。（圖/路透社）

紐約的拉瓜迪亞機場緊急出動鏟雪車，清理航站與跑道地面的大量積雪。（圖/美聯社）

從去年底開始，這波炸彈氣旋就一直衝擊著美國與加拿大東岸地區。多倫多與渥太華地區，更因為急速降溫和大風雪，導致跨年活動被迫取消與縮短；如今南下侵襲大紐約地區，州境內的沙福郡（Suffolk County）與拿索郡（Nassau County）更累積達38公分厚的積雪；而市區重要景點中央公園（Central Park）也累積了近20公分厚、布魯克林與布朗克斯區也有近30公分厚，也因如此，造成國內線樞紐航站之一的拉瓜迪亞機場，有9成5的航班都被迫滯留，讓整個大蘋果幾乎完全被白雪所覆蓋。

紐約市多個行政區遭遇嚴重暴風雪，州政府已下令進入緊急狀態。（圖/路透社）

紐約市著名景點之一、華爾街前的金牛銅像也因為暴風雪，周邊陷入厚厚積雪。（圖/美聯社）

漫天大雪同時帶來的是驟降的低溫，當地氣象預報指出，目前均溫為-12℃的紐約，未來三日仍將持續降溫，維持零下低溫的局面，最低溫度下探-16℃。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）也提醒民眾，近日若無特別事情別冒險外出，而且短時間雪無法消融，民眾也必須提防路面結冰，導致走路或開車發生打滑的意外。今日的紐約，學校處於停課狀態，而多數的公司行號也是停班休業，只有地鐵與公車仍維持一定程度的運行，讓紐約市民仍可自由出行。

(中時電子報)

文章來源：NY Gov. Cuomo Declares State Of Emergency, Says Conditions ‘Going To Get Worse’

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