驚！夫妻天天吵架！研究：孩童大腦恐萎縮

據最新研究指出，言詞上的針鋒相對對小朋友來說會影響到大腦，長期下來小孩大腦甚至有萎縮的風險 。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

俗話說，夫妻「床頭吵，床尾和」！不可至否，吵架也是「溝通」的一種方式！然如夫妻有爭執，可別在孩子面前吵架！據最新研究指出，言詞上的針鋒相對對小朋友來說會影響到大腦，長期下來小孩大腦甚至有萎縮的風險。

漫長的婚姻中，夫妻間爭吵恐無法避免！有些家長口口聲聲說為孩子才不離婚，然終日『硝煙』不斷！事實上，這些爭吵除會影響孩子心情，也可能影響他的健康！對此，哈佛大學就針對夫妻相處和孩子健康做了研究。

研究以美國18到25歲學歷相仿的群眾做為受試者，從中觀察夫妻間的暴力語言與對孩童健康發育有什麼變化！研究發現，夫妻持續爭吵的家庭環境中長大，孩子的大腦的海馬體、扁桃體會出現萎縮！孩子的情緒也不穩定，恐會不安與憤怒，長期下來不僅記憶力衰退、學習能力也會受影響。

除會影響孩子心情、大腦發育外，據過往研究也指出，夫妻爭吵爭執音量大聲、甚至出現拉扯、互毆等肢體動作，孩子在耳濡目染的情況下，也可能導致他對同儕出現攻擊行為。

父母的言行是面鏡子，甚至會影響孩子一生！為了自己婚姻、家庭、孩子！如能控制好自己情緒，不妨試著放開懷，審慎思索會引發爭吵的源由，或許一場言語相向的負面情緒可以緩解，也能讓人心胸更寬大、心境更平和！

(中時電子報)

文章來源：日本J-cast.

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