傳裸照「空中看診」＋「登門打針」 醫師娘告女病患

女病患認為自己是乳癌高風險群，因而傳上半身裸照給醫師「空中看診」，卻被醫師娘提告妨害家庭。(非當事人示意圖／tocana)

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中時電子報

某公立醫院放射線治療科柯姓醫師，被妻子發現常開車到1名郭姓女子家中幫她「打針」，還收到郭女的裸照與「想你」、「愛你喔」的2人對話，醫師娘認為郭女與丈夫闗係不單純，怒對郭女提出妨害家庭告訴。

但郭女辯稱，自己是乳癌高風險群，才會拍裸照傳給醫師「空中看診」。檢察官雖無法理解為何在空中看診，但因沒有積極事證證明2人曾發生性關係，因而不起訴。

《蘋果》報導，郭女是事業有成的已婚女子，因到醫院看病認識從事放射治療的柯姓醫師，兩人2、3年前異地巧遇，一同參加國際醫療會議，郭女有意在台灣從事醫療事業，需專業醫療人才，郭女因此開始與柯男互動，成為好朋友。

柯妻去年4月在丈夫的手機及電腦中發現，郭女用LINE傳了上半身全裸的照片給丈夫，且在國外旅遊時，還傳「好希望你也在」、「想你」、「愛你喔」訊息給丈夫，甚至發現丈夫的車子停在郭女住處，認定2人絕非普通醫病關係，因而對郭女提出妨害家庭告訴。

郭女到案後辯稱，她因在國外讀書、思想開放，在傳簡訊時會用比較親暱的詞藻，但這並不代表2人之間就有親密的關係。還說，自己是乳癌高風險群，她在國外旅遊時發覺身體有異狀，才會想到拍乳房照讓醫師檢查；至於醫師到她的住處，都是在幫她打營養針。

檢察官也傳了柯姓醫師出庭作證，他也證稱2人僅止於普通朋友，裸照只是為替她看診，到她住所只是幫她打營養針。由於柯妻僅提出郭女的上半身裸照、曖昧對話及丈夫車子停在郭女住處的照片，只能證明2人交情匪淺，因沒其他事證證明2人有發生性關係，因此對郭女不起訴。（

(中時電子報)

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