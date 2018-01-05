平壤點頭 兩韓1月9日高層會談

北韓已經接受韓國提議，將參加預定1月9日舉行的高層會談，圖為一名北韓人民軍士兵（前）和兩名韓國憲兵（後）分列板門店軍事分界線兩側的資料照。（新華社）

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中時電子報

就在美韓延遲聯合軍演後幾小時，韓國統一部5日稱，北韓接受了有關本月9日進行高層會談的提議，而這將是雙方超過兩年來的第一次會談，，上次兩韓會談是在2015年12月。

據路透與韓聯社5日報導，議程將包括平昌冬季奧運，還有其他有關雙方利益的議題。

韓國統一部發言人白泰鉉說，北韓接受9日在兩韓邊界板門店「和平之家」舉行會談的提議。雙方商定以交換書面文件的方式，就會談的具體事宜進行磋商。

白泰鉉說，北韓當天上午約10時16分發來傳真，通報了上述內容，並在傳真中寫道，議題將包括平昌冬奧會相關事宜在內，有關兩韓關係改善的問題。而寄件者和收件人分別是北韓祖國和平統一委員會委員長李善權，以及韓國統一部長官趙明均。

對於除了北韓參加平昌冬季奧會外，兩韓是否還將討論雙方各種懸而未決的問題，白泰鉉表示，韓國的提議中包括這內容，而平壤也對此回應，因此雙方很可能在會談上討論奧運以外的其他事宜。

然而，白泰鉉也強調，首爾並未改變要平壤非核化的立場。此外，他指出，韓國在與北韓溝通之際，也會繼續與美國及其他盟邦保持密切聯繫。

他表示，兩韓會談結束後，雙方還要與國際奧會（IOC）磋商，因此需要一段時間。據悉，北韓可能將在下周內與國際奧會進行相關磋商。

至於兩韓是否會在周末繼續保持聯絡，白泰鉉說，即使在周末，只要發生特殊情況，雙方也能啟動聯絡管道。由於兩韓要抓緊時間準備會談，因此雙方可能會在本周末繼續聯絡。

而據BBC報導，會談重點將在於找出讓北韓運動員參加2月平昌冬季奧運的方式。

北韓最高領導人金正恩這星期說，派代表團參加平昌冬奧，將是展現人民團結的良機。

(中時電子報)

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文章來源：North Korea has accepted an offer to attend high-level talks next week, South Korean media has said.

文章來源：韓統一部稱朝鮮接受9日會談提議

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