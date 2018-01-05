很萌的「石虎」不是貓！「獨行俠」的牠擁有大票粉絲

2018年01月05日 10:05 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣人喜歡可愛的貓咪，事實上，有種動物像極了貓咪，那就是「石虎」。石虎是瀕臨絕種的保育類，野外數量估計不到600隻。由於石虎是人類親密的鄰居，主要生存在低海拔的淺山地區，而棲地面臨嚴重破碎化！這些年來，在台灣各地屢傳出石虎遭路殺等事件，因而很多人呼籲保育石虎，別讓可愛的牠離開寶島台灣。想看石虎嗎？其實台北市立動物園就有呢！憑藉可愛的外型，擁有高人氣！

透過與特有生物研究保育中心合作，於103年6月23日入住台灣動物區的石虎「集寶」，堪稱台北市立動物園宣傳石虎保育的最佳代言人。外形酷似虎斑貓、個性顯得神秘又機警、素有「獨行俠」之稱的牠，藉由園區所舉辦一系列的保育教育活動，及持續分享石虎保育相關資訊，讓來到台北市立動物園不到四年的「集寶」，已經擁有一大票死忠的粉絲。

石虎的外形酷似虎斑貓（「集寶」）。（台北市立動物園提供）

石虎在2008年時被提升為第I級的「瀕臨絕種保育類動物」，可見其野外族群所面臨的嚴重存續危機，目前在台灣野外的族群數量估計還不到600隻，也突顯建立域外安全族群、增加其個體數量已刻不容緩。

祝福「集寶」和「阿中」能有情「人」終成眷屬，順利的繁衍出下一代。（台北市立動物園提供）

有鑑於此，集眾人關愛於一身的「集寶」，即將於1月9日（星期二）返回行政院農業委員會特有生物研究保育中心，為復育台灣石虎的族群而努力，未來將由「集寶」的姑姑、較年長的「小母」，代替牠在動物園內推展保育教育的角色，繼續宣導人類不當行為，讓石虎所面臨的存續危機，及應當趕緊採取的保育行動。

再過兩個月即將滿五歲的「集寶」，將於1月9日（星期二）這天，由台北市立動物園出發，返回出生長大的特有生物研究保育中心。「集寶」抵達南投之後，預估經過1個星期的休養和適應，就能搬遷到石虎欄舍和相鄰的小帥哥「阿中」隔網相親。

喜愛「集寶」的民眾，這個週末假期記得到臺灣動物區，和「集寶」互道一聲珍重再見！（台北市立動物園提供）

石虎「阿中」是在105年1月時，農民在南投中寮鄉發現，轉送至特有生物保育研究中心救傷的個體，當時年僅1歲多的牠還未成年，卻因為不小心誤觸捕獸夾，左前肢受傷嚴重，必須進行截肢才能保命，也因為少了前肢輔助，「阿中」在行動上顯得十分不便，已無法返回野外生活。

「集寶」和「阿中」即將一起生活的新家，中間有一道可以互通的小門，保育員可以觀察牠們互動的情形，適時的打開通道讓牠們彼此可以互相造訪與交流，就算牠們暫時不來電，較弱勢的一方也能保有足夠的空間藏匿，避免發生被過度追逐或驅趕的窘境。

如果牠們順利看對眼了，願意同處一室，那麼便能關閉另一側的欄舍，讓保育員更容易觀察小倆口的互動，並且監測是否有交配的行為。在這裡要特別提醒所有喜愛「集寶」的民眾，記得利用這個週末假期，走一趟台灣動物區，和「集寶」好好的互道一聲珍重再見！

代替「集寶」到動物園Long Stay的「小母」，在親源上算是「集寶」的姑姑（爸爸的姊妹）。「小母」抵達台北市立動物園之後，將在檢疫救傷中心進行為期1個月的檢疫隔離，這期間台灣動物區的石虎戶外活動場會全面整修與消毒，好讓「小母」後續能安心入住。

根據專責照養「小母」的保育員觀察、比較後，發現「小母」的個性更是害羞，未來還請大家要充份展現愛烏及屋的精神，給「小母」更多的關愛與支持。讓我們一起祝福「集寶」和「阿中」能激盪出愛苗，有情「人」終成眷屬，並順利的繁衍出下一代。

(中時電子報)