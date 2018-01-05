年輕正妹有個老靈魂 愛將傳統融入創作

2018年01月05日 11:18 中時 許素惠

「傳統就是現代的堆疊」，目前就讀台南應用科技大學的沈賞音，長相清秀可人，穿著現代，卻潛藏著老靈魂，鍾愛傳統，同時摘下2017年雲林文化藝術獎水墨類首獎與設計類佳作，2年前才開始學水墨畫，沒想到藝冠許多水墨界老前輩，致力要將不同的時代元素融入創作。

雲林女兒沈賞音是台南應用科大七年制學生，小時沒學過畫，進入該校高中年段才入門，直到大學都在美術系鑽研，她戲稱美術系什麼都學，卻沒有一項專精，所以兩年前才拜師高義勝學水墨畫。

個性活潑外向的沈賞音，不諱言自己很聒噪，畫水墨讓她學習到如何沈殿情緒，因為時常為了某個細節或線條，得屏息運筆，按捺住浮動的心情，很有修身養性的效果。

沈賞音獲得佳作的是設計類的版畫作品，看似現代，其實也流露出婉約典雅的古典氣息。她表示，很喜歡古老的東西，但自己不擅長寫實，畫風偏寫意，尤其愛抽象畫，如果一筆就能表現出某種意象，絕不畫第二筆，所以總是嘔心瀝血地將鍾情的古與今、傳統和現代融合。

對傳統與現代藝術，沈賞音有不同的看法及詮釋，她說，現代定義的傳統，在過往即是當代，傳統是現代的堆疊累積，當下一代回首這代人時，現在就成歷史，所以現代和傳統完全不衝突，而是一脈相承。

(中時)