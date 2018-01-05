年輕正妹有個老靈魂 愛將傳統融入創作

台南應用科大學生沈賞音清秀可人，時尚的外表內卻潛藏著老靈魂，鍾愛傳統。（許素惠攝）

友善列印
中時

「傳統就是現代的堆疊」，目前就讀台南應用科技大學的沈賞音，長相清秀可人，穿著現代，卻潛藏著老靈魂，鍾愛傳統，同時摘下2017年雲林文化藝術獎水墨類首獎與設計類佳作，2年前才開始學水墨畫，沒想到藝冠許多水墨界老前輩，致力要將不同的時代元素融入創作。

雲林女兒沈賞音是台南應用科大七年制學生，小時沒學過畫，進入該校高中年段才入門，直到大學都在美術系鑽研，她戲稱美術系什麼都學，卻沒有一項專精，所以兩年前才拜師高義勝學水墨畫。

個性活潑外向的沈賞音，不諱言自己很聒噪，畫水墨讓她學習到如何沈殿情緒，因為時常為了某個細節或線條，得屏息運筆，按捺住浮動的心情，很有修身養性的效果。

沈賞音獲得佳作的是設計類的版畫作品，看似現代，其實也流露出婉約典雅的古典氣息。她表示，很喜歡古老的東西，但自己不擅長寫實，畫風偏寫意，尤其愛抽象畫，如果一筆就能表現出某種意象，絕不畫第二筆，所以總是嘔心瀝血地將鍾情的古與今、傳統和現代融合。

對傳統與現代藝術，沈賞音有不同的看法及詮釋，她說，現代定義的傳統，在過往即是當代，傳統是現代的堆疊累積，當下一代回首這代人時，現在就成歷史，所以現代和傳統完全不衝突，而是一脈相承。

(中時)

很萌的「石虎」不是貓！「獨行俠… 將軍馬沙溝漁船捕獲大午仔 獲利…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。