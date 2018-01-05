將軍馬沙溝漁船捕獲大午仔 獲利逾百萬

將軍漁港邱姓漁民出海捕獲上千尾大午仔魚。（將軍漁港辦事處提供）

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將軍馬沙溝邱姓漁民出海作業，原先打算趕在汛期結束前捕撈野生烏魚，沒想到烏魚沒抓到，卻意外捕到上千尾比烏魚更為值錢的大午仔魚，經運回將軍漁港分裝秤重後，以大宗漁貨拍賣價每公斤730元售出，獲利120餘萬元，漁民笑逐顏開。

漁民之間流傳「一午、二鯧、三鮸、四嘉鱲」，在近海可捕撈的魚類中，午仔魚因為肉質柔軟鮮甜，市場接受度高，行情不錯，除了野生捕撈外，也有部分採用養殖方式，養殖的每公斤約400元，野生的每公斤700到800元，每尾魚重量約1到2公斤。

南縣區漁會總幹事陳崇德表示，午仔魚屬於高經濟魚類，每尾1公斤以上的午仔魚稱做「大午」，主要棲息在沙泥底層的沿岸，成群出現，一般以中北部沿海最多，能一次捕撈那麼多，相當不容易。

將軍漁港辦事處主任楊賢志表示，目前將軍外海可捕撈的魚類，以白帶魚、肉鯽魚為大宗，白鯧魚跟午仔魚等高經濟價值的魚類數量較少，但今年汛期午仔魚捕撈狀況不錯，漁船出海抓個上百公斤還算常見，據他了解，邱姓漁民年近40歲，繼承家業後勤做功課，漁獲量總是在漁港名列前茅，技術很有一套。

日本料理餐廳業者魏宏達說，午仔魚雖然也有養殖品，但野生午仔肉質Ｑ彈鮮甜，且因為油脂充足，不論煎煮、清蒸風味絕佳，在市場上很受歡迎。

(中時)

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