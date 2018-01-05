星宇航空2018首波招募百位熱血航空人 2020年初正式啟航

星宇航空飛機塗裝。（圖/星宇提供）

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「one team one dream」招募海報。（圖/星宇提供）

星宇航空2018新年大躍進！以「One Team One Dream」為號召，今（5）日宣布於104人力銀行網站公開招募近百位航空專業職缺，囊括人力資源、財務、客運、貨運、航務、機務、運務、空服、服務用品、資訊…..等，共計41類職務項目，瞄準對航空產業充滿夢想與熱情的航空人，加入築夢的行列，攜手打造全新的航空公司！

這是星宇航空籌設以來首度發布的新聞稿，星宇指出，將於「民用航空運輸業管理規則」修法完成後，遞件申請公司籌設，並逐步展開各項設立準備，預計於2019年底前完成各項籌備作業，2020年初正式啟航。

星宇航空表示，航空公司自籌備階段開始，即需投入大量專業人力，以進行各項流程、制度的規劃及建置。目前公司組織架構皆已完成，2018年開始大步向前推進，需要各式人才加入，第一季預計招募100人，涵蓋航空公司各大領域。

星宇航空目前員工人數逾60人，除來自國內外航空公司外，亦不乏其他產業的菁英加入。星宇航空總經理翟健華表示，航空是一個高度關注「人」的產業，不論航安、服務及旅客感受，都必需從人的角度出發，而經營國際航空公司，更要與世界脈動齊驅，需要接受多元的文化衝擊，才能不斷超越和突破。

星宇航空以「One Team One Dream」為號召，期待匯集不同航空領域的菁英人才，融合各界的經驗與優點，跳脫既有產業的框架，共同打造不同以往、超越旅客期待的航空公司。

(工商)

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