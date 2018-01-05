流感疫苗猜錯病毒株 全台一周內流感人數驟增3成3

2018年01月05日 10:45 中時 程炳璋

有發現身邊感冒的人變多了嗎？台灣去年底開始施打的公費「三價流感疫苗」，主要是根據世界衛生組織的預測會流行的病毒株，再由藥廠製作疫苗供全球施打，可惜世衛預測錯誤，讓即使施打疫苗者的保護力剩下3成，台灣今年初流感人數一周內驟增3成，台南市增加2成。

每年冬季都是流感熱潮，台灣2017年3月至5月剛經歷一次流感大流行，因此2017年10月擴大公費流感疫苗的注射劑量，提供多一倍的注射人數。

每年的疫苗製作，都需先預測會流行的病毒株，在世衛組織去年猜錯，去年底台灣依據世衛組織提供施打的三價疫苗，可預防A型流感中的流Ｈ１Ｎ１與Ｈ３Ｎ２、還有B型流感的維多利亞病毒株，但今年在B型流感部分，卻流行另外一種山形病毒株，致使疫苗效力大降，即使有施打疫苗者，也只有3成保護力。

因此最近罹患B型流感病患增多，根據台南市衛生局資料，全台流感門診量在短短一周內從65221人增加到82167人，上升3成3，台南市B型流感病患則從5219人增加至6292人，約上升2成2。

這樣的流感數據仍在增加中，台南市衛生局疾管科預計到農曆年前會到高峰期，尤其過年期間民眾南北移動，會讓傳染更容易。

今年B流症狀主要為咳嗽、鼻涕不明顯，但會有明顯的發燒（38度至40度）與全身痠痛現象，台南市衛生局呼籲民眾多戴口罩、勤洗手，減少到公共空間，台南市衛生局目前還剩9000多劑公費成人流感疫苗，700多劑3歲以下公費幼兒疫苗，雖猜錯病毒株，但注射者仍有3成的保護力，民眾可多加利用，此外民眾若擔心，可自費施打四價疫苗，效力可涵蓋山形株，預防更完善。

(中時)