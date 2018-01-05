國小課程走入部落 傳承原民文化

2018年01月05日 11:20 中時 翁聖勳

山美國小學生課程安排學習編製陷阱，學習原民狩獵文化。（翁聖勳攝）

山美國小學生利用山林資源自編獵屋，感受部落文化。（翁聖勳攝）

隨著越來越多原住民學生對於部落母語及文化的陌生，很多甚至不會說族語，因此，嘉義縣阿里山鄉山美國小校長李芳如，將課程融入鄒族元素，讓學生穿上傳統服飾拜訪耆老、走入部落自編獵屋，傳唱原民歌謠，鼓勵學生傳承原民文化。

山美國小是所原住民部落小學，學生多為鄒族孩子，學校每周安排一堂母語課程，透過語言傳承也讓下一代更了解祖先文化。甚至鼓勵孩子課後到社區部落教室，用母語跟部落媽媽們對談、或是到文化健康站與長輩對話，也鼓勵孩子每年參加社區?魚節鄒語朗讀比賽。

李芳如為讓鄒族學生充分理解部落文化背景，甚至產生自我認同，藉由教學過程積極推展鄒族歌舞，將過去部落的神話傳說、宗教祭典、勞動戰鬥、寓教遊戲等，統統設計在舞蹈課程裡，讓學生在歌舞課程中，充分展現潛能與自信，也體驗過去族人文化的精隨。

由於山美部落本身山林資源豐富，學校課程或是教學活動更不時結合社區幹部、獵人、學生家長、耆老，不論是自編獵屋、古道探索，走入獵場，或是植物認識，甚至是學習製造陷阱，體驗狩獵精神，都是很難得的教學體驗。

(中時)