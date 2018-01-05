看懂M503四航線爭議》陸打連環戰術 制台一波接一波

2018年01月05日 11:02 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

陸方逕自啟用M503北上和3W航路，理由是「空域壅塞嚴重」。圖為山東航空班機自煙台起飛。(新華社資料照)

中國大陸民用航空局昨單方面開通M503北上等4條航線，其中3條W航線跨半個台灣海峽，危及我防空應變。另回溯M503航路啟用的兩岸折衝過程，中共背後有一部連環套戰術，沒有藍綠之分，加上頻繞島巡航，壓制台灣的力道恐再加大。

●3W航線跨半個海峽

大陸宣布近海峽中線M503航路，從原南下改成雙向飛行，並啟用銜接的3W(W121、122、123)東西向航路；M503可分別通往東山、福州、廈門。軍事專家指出，開通3W航線，會造成台灣防空識別壓力。

為維持台海防空縱深，我方堅持兩岸航線不能直穿海峽中線，須繞道浙江、廣東進出。「軍情與航空」網站主編施孝瑋昨受媒體訪問表示，開通3W航線後，大陸民航機由福建出海，跨越半個台灣海峽，將壓縮我防空反應時間。

●昨15班走M503四航線

未經兩岸協商，陸逕自啟用M503等4航路。我民航局指，至昨傍晚，有12航班使用M503航路，有3航班使用3W航路。施孝瑋說，國軍雖可分辨民航機和軍機，若陸方飛到M503仍未轉彎，甚至越過中線，國軍不可能那時才因應；我方戰機須提前起飛監控，會增加防空識別壓力。

●扁執政時 陸即籌劃

另外，資深兩岸記者林克倫，昨在中央社發表評論，指中共啟用M503等4航線過程，背後那套戰術沒有藍綠之分。早在2007年總統陳水扁執政，北京即籌劃M503、W121、W122、W123航路。

這組1M3W新航路，M503鄰近海峽中線西側，3W則切割台灣本島飛金門、馬祖的航路。林克倫分析，從軍事意圖看，都是想壓縮台灣空軍飛航與訓練空域。

●政黨輪替 暫緩實施

2008年政黨輪替由國民黨執政，中共總書記胡錦濤為營造兩岸和平氣氛，拍版暫緩實施。林克倫說，這組1M3W新航路位於上海飛航情報區管轄範圍，北京早向國際民航組織(ICAO)申請獲批准；也就是說，新航路啟用日操之北京手裡。

M503航路事件表

●M503西移6浬是假象

2015年1月，大陸公布M503預定3月5日生效，在台灣引發軒然大波；後陸方決定將航路西移6海里、距海峽中線更遠些，且只開放南下使用，3月29日正式啟用。林克倫分析，但從今日M503航跡圖來看，北上客機又回到2015年的原航路了。

林克倫說，回顧歷史過程，所謂讓步和善意都是一時。他舉例，當年M503南下航路雖從海峽中線往西6海里，但解放軍近期更常遠海巡航，不斷從台灣南北巴士海峽、宮古海峽進出第一島鏈，或繞台灣一圈演訓。

●「陸退一步實進兩步」

林克倫表示，重新檢視M503歷程可發現，先前在國民黨執政，北京稍退一步，背後實已有「進兩步」的戰略規劃；在統一大戰略底下，凡中共認為有利統一、可壓縮台灣空間的舉措，都沒有藍綠之分，且力度會更大。

(中時電子報)