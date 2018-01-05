國史館、台灣文獻館1229萬頁檔案 今免費下載

2018年01月05日 11:33 中時 曾薏蘋

國史館繼開放線上閱覽檔案數位圖檔後，今日起和臺灣文獻館提供1,229萬頁檔案的數位檔免費下載功能；先前開放數位檔的《國民政府》檔案，也已完成19萬5千餘筆的分件作業，提供以「件」為單元的目錄查詢，讓研究者透過目錄檢索檔案時可以更加精準。

另外，國史館自107年起也將加速提供線上數位檔案服務，檔案數位檔的上架頻率由原來的每季改為每月一次。

國史館官員指出，國史館自105年8月起透過網際網路開放檔案之數位檔後，至去年底已有超過280萬頁檔案提供線上閱覽，對於跨國、跨區域的使用者提供便利取得檔案資料的管道，頗受各界好評。

官員說，為了讓使用者更加方便，即日起國史館280萬頁檔案和臺灣文獻館949萬頁檔案，合計共1,229萬頁，均提供數位檔免費下載功能，檔案開放再往前更邁進一步。

官員表示，《國民政府》是國史館目前使用率僅次於《大溪檔案》之全宗，計有檔案7,084卷、逾百萬頁，原本是以「卷」為單元提供目錄檢索，讀者查得每「卷」平均約含145頁圖檔，翻閱確認耗時費力。

官員強調，國史館於106年投入人力，歷經1年作業時間，將逾百萬頁數位檔，逐一檢視分件，完成19萬5千餘筆「件」目錄，增加19萬5千餘筆檔案件名可供查檢，不但提升查詢的精確度，而且每「件」平均僅約5到6頁圖檔，因此可以大幅節省讀者確認查找標的的時間。

(中時)