逆轉！前議長張芳麗 退出藍軍基市長初選

基隆市議員、前議長張芳麗（右）宣布退出國民黨基隆市長初選，並改挺現任議長宋瑋莉（左）。（張穎齊翻攝）

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基隆市議員張芳麗退選國民黨基隆市長初選。（張穎齊攝）

(11:40更新 張芳麗改挺議長宋瑋莉)基隆市議員、前議長張芳麗宣布退出國民黨基隆市長初選！今上午10時許，張芳麗原預計前往國民黨基隆市黨部登記參選，怎料卻宣布退選，張表示「昨天看到這多議員到場力挺議長宋瑋莉，認為自己應該以黨的團結著想，所以決定退選，並相信宋能勝選！」

張芳麗表示，她1970年就加入國民黨，是忠誠黨員，但昨看到有13位黨內議員為宋瑋莉站台做後盾；讓原預計登記初選的她思考，若她今天登記時，又有同樣畫面（意指議員也前來為張站台），會不太道德，為了黨內的團結及大局著想，所以宣布退選。

張芳麗還說，相信宋瑋莉能順利贏得初選，並代表國民黨競選基隆市長，國民黨一定要大團結，並重新奪回執政權。

宋瑋莉也到現場與張芳麗相互擁抱，宋說，張芳麗從政以來秉持為民服務的精神一直在基層付出與努力，深受市民肯定，更是國民黨不可或缺的優秀人才與支柱，這次特別感謝「阿麗姐」謙讓退出初選，展現出國民黨「團結一致，齊心努力」的氣勢。

宋瑋莉說，國民黨沒有分裂的本錢，今天能夠獲得基隆市議會國民黨團全體支持相挺，她表達衷心感謝與感動，也將義無反顧承擔起這份重責大任，與大家一起團結努力為基隆市拚經濟、找出路。

國民黨基隆市長初選登記作業，角逐的有前移民署長謝立功、基隆市議長宋瑋莉、前駐紐西蘭大使介文汲。目前謝、宋已完成登記，而張芳麗與介文汲3日領表，2人皆預計今（5）日完成登記，而張從2日宣布參選，到今日退選僅短短3天，如今又回歸「3搶1」態勢。

(中時)

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