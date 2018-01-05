日本男孩時隔15年重新追求當「學者、博士」的夢想

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日本「第一生命」人壽保險公司5日公布「長大後想當什麼？」的問卷調查結果，男孩最大的夢想是當「學者、博士」，這是「學者、博士」時隔15年重返第1名。第一生命表示，這可能是受到日本人連續3年奪得諾貝爾獎的影響。

這項問卷調查是去年7月到9月，以日本全國的幼稚園、托兒所的兒童及小學生為對象所做的，從1100份有效問卷中統計分析結果。

調查顯示，男孩的夢想第1名是「學者、博士」占8.8%；第2名「棒球選手」占7.2%；第3名「足球選手」占6.7%；第4是「警官、刑警」；第5是「醫生」。

去年排名第4的「棒球選手」時隔8年首度超越去年排名第3的「足球選手」，這可能是因為去年日本有許多活躍的棒球選手，棒球的話題比足球多。

女孩第1名是「餐飲店主」占11.3%；第2名是「護士」占9.5%；第3名是「幼稚園、托兒所的老師」占6.9%；第4是「醫生」；第5是「學校老師」，其中「餐飲店主」已連續21年排名第1。

受到日劇「醫生X」等的影響，無論男孩、女孩都對當醫生感興趣，「醫生」排名都在前5名之內。

第一生命針對此次調查結果指出，「除了有從很久以前至今不變的夢想外，感覺上似乎當時的社會現象也對孩子們的夢想帶來很大的影響」。

(中時)

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