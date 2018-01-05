躲避警追緝機車棄置鐵軌 男子遭判3年2月

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中時

王姓男子前年無照騎乘機車又未載安全帽，他見前方有警察路撿，為逃避警方追緝，騎機車跨越鐵軌，但因前輪卡住他竟將機車棄置在鐵軌旁，所幸警方立即移置未釀成禍，最高法院痛斥他行為實無足取，依妨害舟車行駛安全罪將他判囚3年2月確定。

判決指出，30歲王男因酒駕遭判刑3月、易科罰金，並遭吊銷駕駛執照，他在前年7月13日晚間9點，騎機車行經大甲區黎明陸橋南端，見到警方在前面臨檢，他擔心無照騎機車且未載安全帽被罰，於是陸橋上違規迴轉，沿著黎明路往中山路二段方向逆向行駛。

王男因不熟悉路況，騎機車進入巷弄，他看到員警在後面追捕，且前方只有鐵道並無道路可供行，為逃避警方追捕，他騎機車強行橫越鐵軌，但機車前輪遲遲無法跨越，他竟將機車丟在鐵軌旁逃跑。

王男原本只是「無照駕駛」，卻因丟棄機車在鐵軌旁涉及公共危險罪，所幸當時隨後趕到的員警把機車移置他處，避免火車行經追撞，警方事後調閱監視器追查身份，將王男傳喚到案並移由檢方偵辦。

台中地檢署偵訊時，王男坦承犯行，檢方依據警方的報告，認定該機車棄置於有列車行駛的鐵軌旁，確實會引發火車與機車碰撞意外，依公共危險罪之妨害舟車行駛安全罪起訴，遭檢方起訴後，王男隨即改口否認犯罪。

歷審考量王男因無照駕駛等行政違規，為規避員警舉發，不顧公眾交通往來安全，將機車停在火車軌道位置，恐造成火燒車事故，依公共危險罪將他判刑3年2月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)

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