W飯店紫艷酒吧推出 「驚艷狂想曲」創意高空下午茶

2018年01月05日 11:08 中時電子報 綜合報導

台灣／台北 (2017年1月3日) 藝術感十足的童趣下午茶華麗登場！台北W飯店紫艷酒吧下午茶跳脫品牌聯名框架，首度與2018最值得期待的藝術展覽「FUNTASTICO│Jaime Hayon 亞米‧海因的設計狂想」亞洲巡迴特展合作，結合當代最受矚目西班牙設計師亞米‧海因 (Jaime Hayon) 的藝術、塗鴉、室內設計等作品，打造華麗俏皮、設計感十足的「驚艷狂想曲」創意高空下午茶！1月1日起至3月31日，「驚艷狂想曲」雙人下午茶每日下午2點半至5點半在31樓紫艷酒吧限量提供，每套TWD1, 800+10%，含10款甜鹹點、兩人份茶飲、咖啡無限暢飲及4杯精選調酒。現在就跟著閨密來到紫艷酒吧，俯瞰台北101高空景緻，享受最潮流的新年午茶約會！更多資訊與訂位請洽：+886 2 7703 8887，或上下列網站搜尋。

「FUNTASTICO│Jaime Hayon 亞米‧海因的設計狂想」亞洲巡迴特展於2017年12月30日至2018年3月4日於松菸文創園區5號倉庫展出。邀請到被歐美設計圈封為「下一個菲利浦‧史塔克」、「設計界的達利」的西班牙設計師亞米‧海因 (Jaime Hayon) 打造後現代風格的大型藝術展，跨界時尚、潮流、實用與童趣的設計觸角，激發觀展者更多美感思考，展覽中各式揉合幻想夢境與現實生活的創作狂想，也呈現出亞米‧海因獨特又奇幻的設計觀。

「這次與亞米‧海因的設計狂想特展合作，跳脫既有的點心設計框架，帶來視覺及味覺的無限可能！」台北W飯店甜點師何玉梅說道：「W飯店向來擅長以各種食材創作出精緻可口的甜品，在研究亞米‧海因展出作品的過程中，團隊激盪出各種創意火花，不管是外型誇張卻不失俏皮的熱狗椅，或是搶眼的綠公雞和充滿無限想像的塗鴉畫作，我們將這些展品特色融入『驚艷狂想』雙人下午茶點心之中，不僅傳遞亞米‧海因的設計觀，也帶給賓客風格獨特的藝術品午茶饗宴！」除了創意甜點，紫艷中餐廳米其林主廚鄔海明也從亞米‧海因的設計品汲取靈感，將俏皮多彩的元素融入下午茶的特色中點， 翻轉傳統，營造經典華麗的餐飲魅力。

除了吸睛的造型點心，紫艷酒吧更替「驚艷狂想曲」雙人下午茶設計兩款特色調酒：「塗鴉狂想曲」(FAUNA) 以白酒為基底，加入蘋果香甜酒、奇異果糖漿及新鮮百香果，酸甜豐富的滋味彷彿一腳踏入設計師亞米‧海因充滿童趣的夢境之中；「W西洋棋」(TOURNAMENT) 則以亞米‧海因作品之一《西洋棋THE TOURNAMENT》的黑白棋格為發想，以白蘭地為基底，加入義式濃縮咖啡、W自製菊花糖漿及新鮮奶泡，再以菊花和金箔點綴，打造典雅奢華的風味酒款。

「驚艷狂想曲」雙人下午茶特色調酒：塗鴉狂想曲(左)、W西洋棋(右) 。(業者提供)

台北W飯店 x 「FUNTASTICO│Jaime Hayon 亞米‧海因的設計狂想」巡迴特展聯名「驚艷狂想曲」雙人下午茶包含以下品項：

精緻西點

黑醋栗軟糖西洋棋、檸檬起司奶油餡

以亞米‧海因的經典作品《西洋棋THE TOURNAMENT》為靈感，將巨大的藝術裝置轉化成小巧可愛的西點，西洋棋上方的圓球是將白巧克力包入以新鮮黑醋栗果泥製成的軟糖，運用莓果的酸度平衡巧克力的香甜；下方的柱子則以檸檬起司慕斯打造微酸甜蜜滋味。

黑醋栗軟糖西洋棋、檸檬起司奶油餡。(業者提供)

搖滾熱狗覆盆子白蘭地軟巧克力

外觀是「亞米‧海因的設計狂想」亞洲巡迴特展主打藝術品《搖滾熱狗椅ROCKING HOT DOG》的縮小版。甜點主廚何玉梅將法芙娜巧克力跟鮮奶油以1：1的比例製成滑順的甘納許口感，再加入覆盆子口味白蘭地，增添微醺酒香。

搖滾熱狗覆盆子白蘭地軟巧克力。(業者提供)

希望小鳥熱帶百香芒果奶油閃電泡芙

以亞米‧海因畫作為發想，將百香芒果奶油慕斯餡的閃電泡芙運用白巧克力塑形，打造可愛的希望小鳥趣味甜點。

希望小鳥熱帶百香芒果奶油閃電泡芙。(業者提供)

塗鴉覆盆子果醬竹炭杏仁蛋糕

最上層是印上亞米‧海因《美國城堡AMERICANO PLATE》系列瓷盤圖像的白巧克力，中間是柔軟的竹炭杏仁蛋糕，抹上覆盆子果醬增添風味層次。

狂想曲佛手柑白巧克力馬卡龍

紅金色的華麗馬卡龍夾入佛手柑風味的白巧克力甘納許，印上「FUNTASTICO」圖樣標籤，是造訪展覽前必拍的打卡點心！

狂想曲佛手柑白巧克力馬卡龍。(業者提供)

特色中點

紫薯珍珠竹葉粿

以《搖滾熱狗椅ROCKING HOT DOG》的淡紫色調為靈感，將傳統草仔粿揉入紫薯泥增添夢幻色澤。內餡包入香炒新鮮干貝、菜脯及松阪豬肉，在享受時尚高空下午茶的同時也能一嚐傳統風味。

紫薯珍珠竹葉粿(後)及翡翠蘆筍蝦餃(前) 。(業者提供)

味噌烤金黑豚

以亞米‧海因《地中海數位巴洛克MEDITERRANEAN DIGITAL BAROQUE》抽象藝術裝置的白色及金色意象，打造除外觀玲瓏可愛的日式味增台灣黑毛豬包仔。

味噌烤金黑豚。(業者提供)

黑松露蘿葡絲酥餅

將竹碳揉入手工千層酥皮內，包入拌過黑松露醬的蘿蔔絲烘烤，一口咬下酥皮入口即化，散發濃郁黑松露香氣。

黑松露蘿葡絲酥餅。(業者提供)

翡翠蘆筍蝦餃

將波菜汁揉入蝦餃皮，包入台灣細蘆筍及滿滿的蝦仁。蒸熟後呈現翠綠色的外觀，與亞米‧海因經典作品 《綠公雞GREEN CHICKEN》顏色相呼應，打造趣味十足的美味中式點心。

荔香雞鳴綠豆涼糕

亞米‧海因經典作品 《綠公雞GREEN CHICKEN》復刻版點心，將荔枝酒加入傳統手工綠豆糕，營造甜蜜微醺風格。

荔香雞鳴綠豆涼糕。(業者提供)

台北W飯店 攜手「FUNTASTICO│Jaime Hayon 亞米‧海因的設計狂想」亞洲巡迴特展，打造聯名「驚艷狂想曲」雙人下午茶，1月1日起至3月31日，每日下午2點半至5點半提供，每套TWD1, 800+10%，含10款甜鹹點、兩人份茶飲、咖啡無限暢飲及4杯精選調酒。還有機會獲得「亞米‧海因的設計狂想」特展限量明信片，並抽中特展雙人門票。現在就與姊妹淘、情侶檔至紫艷酒吧享用奇幻創意的「驚艷狂想曲」下午茶，再至松菸5號倉庫欣賞展覽，一同踏入亞米‧海因的異想世界！。更多資訊或訂位請洽：+886 2 7703 8887，或上下列網站搜尋。

台北W飯店紫艷酒吧

地址：台北市信義區忠孝東路五段10號31樓

電話：+886 2 7703 8887

網址：www.wtaipei.com.tw/yenbar

(中時電子報)