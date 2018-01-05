新竹縣長選情民調 民國黨徐欣瑩打破藍綠藩籬

民國黨主席徐欣瑩獲不分藍綠與中間選民的共同支持，在竹縣長選戰中實力堅強。圖/民國黨提供

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中時電子報

年代民調中心4日發佈新竹縣選情民調，在各黨台面人選中，林為洲支持度33.05%、徐欣瑩25.7%、徐國勇10.93%；其中，值得注意的是，徐欣瑩在藍綠陣營都拿到3成左右的支持度，是最大公約數，不但打破了過去壁壘分明的藍綠藩籬，更取得中立選民的最高支持度，實力不容小覷。

在本次調查中，仍有高達25%的選民未表態，多數為中立選民，未來將是各陣營兵家必爭之地；而在已表態的中立選民中，由勤跑基層的徐欣瑩拿到20.29%的最高支持度，其次是林為洲18.38%，徐國勇以7.56%居末位。

此外，徐欣瑩也可說是藍綠支持者的「最大公約數」。在泛藍群眾部分，林為洲獲得約半數的支持，徐欣瑩則有30.28%，徐國勇僅2.97%；而泛綠選民中，37.01%挺徐國勇，徐欣瑩也居第二取得26.85%的支持度，林為洲則墊底拿到15.98%。

隨著選情不斷加溫，面對藍綠夾殺的徐欣瑩不斷突圍，在地方打出「選人不選黨」、「選對人，新竹鄉親才是贏家」的訴求，希望爭取更多支持。她在受訪時表示，相較林為洲是現任立委、徐國勇是行政院發言人，自己卸下公職2年多了，還能得到這樣的支持度，是鄉親對她長期專業問政的肯定，「也相信真正的支持度不只這樣，將更加努力，繼續為新竹縣民眾服務。」

儘管首波選情民調出爐，但藍綠最終人選未定；國民黨黨內初選競爭十分激烈，除林為洲外，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢以及新竹縣副縣長楊文科都有意參加初選，而民進黨至今也未有明確人選，使得新竹縣長選舉仍然是撲朔迷離。

(中時電子報)

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