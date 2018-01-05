飯局妹「娜塔莎」詐2富商 願還5175萬求輕判

2018年01月05日 11:29 中時 王己由

化名「娜塔莎」的飯局妹蕭淑媛遊走高檔飯局，被控以「假交往，真詐財」方式，騙走陳姓、李姓兩名富商5175萬元，台北地院5日開庭，娜塔莎除了認罪，還和解全額賠償兩提告富商，律師說娜塔莎因父親罹口腔癌、哥哥車禍終生不能工作，需依賴她照料，請求法官從輕判可易科罰金的有期徒刑6月以下刑度。本案已辯論終結，定1月19日上午宣判。

蕭淑媛去年9月26日被檢察官依詐欺罪起訴，但台北地院首次開庭時請假未到，去年11月24日首次到庭時就當庭認罪，當時她說已賠償3900萬多元，還在籌款賠償。

今(5)日上午，北院再度開庭，身著深色衣服、戴墨鏡、口罩的蕭淑媛，低調不發一語走進法庭，她還是坦承犯行認罪，並向法官說，已全數賠償被害富商達成和解。

過去當show girl的蕭淑媛，在2014至2016年本案發生期間並沒有工作，如數賠償被害人後，名下還有房屋和3000多萬存款，引起公訴檢察官質疑這些資產那來的？她說，房子是像大哥哥的男子借她頭款購買，「這就像家人一樣，哥哥照顧妹妹！」存款是投資賺來。檢察官追問，那來的錢去投資，蕭女還是回說「本金借來的」，她強調和陳姓富商交往期間，並沒有劈腿李姓富商，「我和李沒有交往」。

因蕭淑媛坦承犯行認罪，法官裁定本案改以簡式審判程序審理，調查證據完畢後迅速進行言詞辯論。陳姓富商的律師和檢察官都認為，蕭女坦承犯行且已全部賠償，請求法官依法判決；李姓富商的律師則替蕭女「求情」，請法官從輕量刑，給她自新機會。蕭女律師說，請法官體察蕭淑媛家有因車禍長期無法自理生活的哥哥，以致要承擔家庭才有本件犯行，但已全數賠償被害人。另蕭父患口腔癌才剛開刀治療；也需她照料生活，請求法官從輕量處可易科罰金的刑度，讓她可以有照顧爸爸哥哥的機會。法官最後諭知本案辯編終結，定1月19日上午9點29分宣判。

香港籍陳姓富商Andy指控，他和蕭女2014年在飯局上經友人介紹認識並交往，「娜塔莎」稱從南部到北部租房打拼，以在外欠債、父母生病開刀、親哥哥癱瘓等理由要求金援，他每次匯款2、300萬，還會按月匯款50萬生活費給她、還買名牌精品包，但發現她另有戀情，要告她詐欺。

還有1名李姓富商也和「娜塔莎」交往，不甘心被騙2500萬多元，花錢請徵信社跟蹤她1個多月，拍到她的素顏照，發現她除了在北市中山區長春路、大安區市民大道有2處房產，還經常全身名牌去五星級飯店赴約，與她口中所稱的「欠錢」、「租屋」不合，也向檢警提告。但蕭女否認以感情詐騙錢財，北檢偵查後依詐欺罪起訴蕭。

(中時)