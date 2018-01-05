《全台最速報》前議長張芳麗 退選藍軍基隆市長初選

《全台最速報》前議長張芳麗 退選藍軍基隆市長初選

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中時電子報
綜合報導

◎前議長張芳麗 退選藍軍基隆市長初選

基隆市議員、前議長張芳麗退出國民黨基隆市長初選！國民黨基隆市長初選自3日開放登記至今（5）日截止，張於2日宣布參選，豈料短短3天即傳出退選，並預計10時許召開記者會說明。

◎捕獲千尾大午仔 漁民獲利逾百萬

將軍馬沙溝邱姓漁民出海作業，原先打算趕在汛期結束前捕撈野生烏魚，沒想到烏魚沒抓到，卻意外捕到上千尾比烏魚更為值錢的大午仔魚，經運回將軍漁港分裝秤重後，以大宗漁貨拍賣價每公斤730元售出，獲利120餘萬元，漁民笑逐顏開。

◎點亮偏鄉教育希望 武昌實小訪同光國小

來自湖北具有百年以上的武昌實驗小學12名高年級朋友，在學校校長及師長帶領下，5日來到苗栗縣後龍鎮同光國小進行交流活動，同光國小張傳源校長表示，希望能透過教育交流讓不同學校的孩子們都能相互理解與欣賞，有助於提升學習表現與成效。

◎用音樂嗨翻青春 花商獲全國績優第三

愛音樂的孩子不會變壞！花蓮高商熱門音樂社一群愛好音樂的學生，平時除了切磋音樂技法，也用自己的興趣幫助人，積極參與公益活動演出，用激昂、輕快的旋律為活動暖場，她們的優異表現在全國績優學生社團徵選中獲得全國第三名的佳績。

(中時電子報)

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