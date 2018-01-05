弘光研發米蛋白麵條 鈉含量低30倍

弘光研發「低鈉不加鹽及鹼」米蛋白麵條，每100克只有20.77毫克鈉含量。（陳淑娥攝）

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弘光研發「低鈉不加鹽及鹼」米蛋白麵條，目前在學校實習餐廳推出三種口味試賣。（陳淑娥攝）

為符合低鈉健康飲食概念，弘光科大研發「低鈉不加鹽及鹼」米蛋白麵條，每100克只有20.77毫克鈉含量，遠低於市面上600毫克以上，目前在學校實習餐廳推出3種口味的麵食試賣，未來將量產上市。

弘光科大食品科技系教授林聖敦表示，味丹國際(控股)有限公司和學校簽訂策略聯盟，進行米蛋白的應用開發為產學合作第一步。該公司將精白米製得的米濃縮蛋白，含有可提供彈性及延展性的麩蛋白及醇溶穀蛋白。

林聖敦指出，米蛋白麵條委託有ISO22000驗證的上力食品公司製作，經弘光科大檢驗中心檢驗鈉含量，每100克生鮮麵條鈉含量僅20.77毫克，煮熟後每100克鈉含量低到9至11毫克。

依據衛福部建議，每人每天鈉總攝取量不宜超過2400毫克（6公克鹽），過多恐會提高罹患高血壓等疾病風險。據統計，台灣18歲以上成年人，每4人有1名罹患高血壓，由於一般麵條製作過程添加鹽分，讓麵條吃起來口感更Q彈，一不小心可能鈉攝取量便超標。

民生創新學院餐旅烘焙營運管理中心總召林敬榮，為了讓師生搶先品嘗米蛋白麵條，帶領實習餐廳弘櫻館團隊，設計出剁椒乾拌麵、雪菜肉絲乾拌麵、老北平炸醬麵3種美味麵食。施姓學生大啖後表示，麵條口感Q彈，跟一般麵條差不多，但這種吃起來沒有一般麵條淡淡的鹹味，更健康！

民生創新學院長林麗雲表示，高鈉飲食對人體有很大影響，米蛋白麵條除了超低鈉，又含植物蛋白質中最高的必須胺基酸，SGS檢測出高達百分之41.17的必須胺基酸，高於常食用黃豆蛋白及小麥蛋白，由於支鏈胺基酸(異白胺酸、白胺酸及纈胺酸)是人體肌肉活動的重要能量來源，因此，米蛋白可用於開發運動員的專用飲料及住院病人的流質飲食配方。

(中時)

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