陸啟用M503航路 唐德明：蔡政府變透明

2018年01月05日 12:20 旺報 潘維庭

大陸民航局昨在官網宣布，即日啟用M503南向北航路及相關銜接航線，國民黨文傳會副主委唐德明今表示，現在兩岸之間變成「你不甩我、我抗議你」，或「我持續抗議你，你持續打壓我」，兩岸情勢日趨嚴峻，又將伊於胡底？他指出，若中共想表達「根本不在乎蔡政府反應」的態度，我方政府的角色幾乎就是透明的，沒有能力為台灣人民爭取任何權益。

在陸方宣布啟用航線後，陸委會召開記者會表達不滿與嚴正抗議，要求對岸立即停止相關飛航行動，如陸方一意孤行，「將必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果」。

當初該航線劃設，是由大陸與美國的退休官員或民航界人士共同參與合作完成評估，並經國際民航組織（ICAO）批准，ICAO且指定航路代號。

唐德明指出，由於我國不是國際民航組織（ICAO）會員，且M503是位在上海飛航情報區內的國際民航航路，因此，劃設該條航線並不需我方同意，民航局也只能要求航空公司不要使用該條航線而已。

唐德明認為，此次陸委會的強烈反彈，與其說是對中共「刻意以民航包裝對台灣的不當企圖」的指控，不如說是中共這一次的不協商，一點面子都不給民進黨政府，所以民進黨政府惱怒之餘，連「必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果」的話都說出來了。

他指出，兩岸正處於冰凍期，還能有什麽「更嚴重的後果」呢？難道我們有條件經濟制裁大陸，還是有能力武力封鎖嗎？

因此，唐德明認為，值得我們探究的反而是，為什麽上一次大陸民航局宣布要在2015年3月開通M503航線時，還想要請ICAO高層出面協商，最後也是在美方鼓勵下，由兩岸交通「小兩會」進行溝通，才取得共識，M503航線向西移6海浬，只執行由北往南飛的國際航班，遇緊急情況時一律向西偏航，且不使用橫向3條航線。為什麼這一次大陸完全不想協商，直接就宣布啟動呢？

他指出，大陸的態度不外乎有兩種可能：一種是因為蔡總統不承認九二共識，因此中共拒絕開啟與民進黨政府的協商管道，沒有管道當然就不用協商了；另一種則是表達根本不在乎蔡政府反應的態度，隨便怎樣都好，我們統統不在意。若真是後者，兩岸情勢可能就會進入一種無限沉淪的惡劣景況，政府的角色幾乎就是透明的，沒有能力為台灣人民爭取任何權益。

至於中共再度啟動M503的理由，中共表示是「空域壅塞嚴重，基於經濟社會發展和航空安全需要，而且航路運行安全有完備保障，如遇緊急情況，飛航控制在航線以西，不會向東偏航」。

唐德明指出，若空域壅塞與運務繁忙是真的，台灣要反對位於上海飛航情報區之內的國際民航航路，在國際訴求上顯得有些薄弱；如果壅塞與繁忙是假的，則大陸心裡真正在想什麽，我們的政府知道嗎？完全沒有溝通的管道，只是用猜的就強硬抗議與反對，能產生實質的效果嗎？能對台灣人民產生好處嗎？

(旺報)