配合殲15戰機 陸003航母傳有新配置

2018年01月05日 12:17 中時電子報 楊幼蘭

中國積極打造藍水海軍，建造航母的進度令各方高度關注。據接近解放軍的消息人士透露，003航母去年已在上海江南造船廠開建。

據《南華早報》（South China Morning Post）4日報導，其中一名消息人士指出，2017年3月中國全國兩會召開後，上海江南造船便奉命著手打造003航母。

「不過，江南造船還在琢磨航母的船體，而這預計要花大約兩年的時間，」這名消息人士說，「建新航母比打造前兩艘更複雜，也更富挑戰性。」

消息人士說，003艦無論是飛行甲板，或是艦島的規劃都與前兩艘航母不同。由於它需要配合體型龐大的殲15艦載機，因此艦島必須縮小。

這顯示他們參考了英國航母「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）雙艦島的設計，由於艦島縮小，為跑道和戰機留下更多空間。不過，消息人士也強調，他們尚未作出最後決定。

中國一心想實現藍水海軍夢，希望有朝一日能全球遠航，維護海上安全與國家利益。然而，至今它只有向烏克蘭買來，由前蘇聯航母所改建的「遼寧」號航母。而中國自製的第一艘航母002艦，則可望在今年稍後服役。

儘管目前很難說，003艦究竟何時會下水，但海軍專家說，中國計畫要在2030年以前要有4支航母戰鬥群。

另一名消息人士說，上海與大連的造船與技術人員都在為打造中國第3艘航母效力。而003艦的排水量超過遼寧艦，大約為8萬到10萬噸。

消息人士說，自從2000年初，中國決定以「瓦良格」號來改建航母以來，已建立了專業的航母團隊，並聘請了許多烏克蘭專家為技術顧問。

此外，這些消息人士也證實，中國自製新航母將使用比前兩艘航母先進的電磁彈射系統。而這意味艦載機可以減少磨損，並能在更短的時間內，讓更多戰機起飛。

此外，據《解放軍報》先前報導，中國海軍在準備擴大艦隊的同時，已開始訓練專屬戰機駕駛，而不是直接由空軍延聘。

(中時電子報)