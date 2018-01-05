急！台北鬧血荒 最缺O型血

2018年01月05日 12:36 中時 倪浩倫

大台北地區今起變天，不少人上班上學途中，都遇到不小的雨勢，天氣的變化也直接影響到血庫的庫存量。台北捐血中心今天示警，平均血液庫存量只剩4.2天，已逼近4天以下的「急缺」等級，當中更以O型血最缺、只剩3.2天，呼籲民眾在接下來的周末假期，踴躍出門挽袖捐血。

隨著近期流感和重症病人的增加，導致血袋出庫量增加，而隨著這近日天冷下雨、空氣汙染嚴重，影響民眾出門捐血意願，導致血液庫存量大幅降低，而在全國各地捐血中心當中，又以台北捐血中心血庫量最低。

台北捐血中心企劃課課長陳雅雯說，台北目前平均血液庫存量為4.2天，已逼近4天以下的「急缺」等級，其中更以O型最缺，只剩下3.2天，此外，A型血只剩4.6天、B型血剩5.7天、AB型血剩4.6天，均遠低於安全值的7天。

陳雅雯說，假日是捐血的高峰，理想值是一天入庫3000袋，但上周末因適逢跨年連假，每天只入庫約1600~1700袋，但卻依舊每天出庫約2500袋，一天就逆差約800袋；她補充，假日過後的周一，通常是血液出庫量最大的一天，常會出到3000袋，其餘的平日也可能出庫2000多袋血，但這幾天因為天氣不佳，影響民眾出門意願，以1／2為例，全天只入庫1086袋血，整個血庫幾乎就要清空了。

除了台北，新竹捐血中心全血型的血液庫存量，也都處於僅剩4~7天的「偏低」等級，台中則除了B型外，其餘都「偏低」，高雄的A型和O型也都缺血。陳雅雯呼籲，雖來根據氣象預報，許多地方會連下好幾天雨，但仍希望民眾在周末假期時，發揮愛心，出門挽袖捐血。

(中時)