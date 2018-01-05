急！台北鬧血荒 最缺O型血

台北捐血中心鬧血荒，平均只剩4.2天。（台北捐血中心提供）

友善列印
中時

大台北地區今起變天，不少人上班上學途中，都遇到不小的雨勢，天氣的變化也直接影響到血庫的庫存量。台北捐血中心今天示警，平均血液庫存量只剩4.2天，已逼近4天以下的「急缺」等級，當中更以O型血最缺、只剩3.2天，呼籲民眾在接下來的周末假期，踴躍出門挽袖捐血。

隨著近期流感和重症病人的增加，導致血袋出庫量增加，而隨著這近日天冷下雨、空氣汙染嚴重，影響民眾出門捐血意願，導致血液庫存量大幅降低，而在全國各地捐血中心當中，又以台北捐血中心血庫量最低。

台北捐血中心企劃課課長陳雅雯說，台北目前平均血液庫存量為4.2天，已逼近4天以下的「急缺」等級，其中更以O型最缺，只剩下3.2天，此外，A型血只剩4.6天、B型血剩5.7天、AB型血剩4.6天，均遠低於安全值的7天。

陳雅雯說，假日是捐血的高峰，理想值是一天入庫3000袋，但上周末因適逢跨年連假，每天只入庫約1600~1700袋，但卻依舊每天出庫約2500袋，一天就逆差約800袋；她補充，假日過後的周一，通常是血液出庫量最大的一天，常會出到3000袋，其餘的平日也可能出庫2000多袋血，但這幾天因為天氣不佳，影響民眾出門意願，以1／2為例，全天只入庫1086袋血，整個血庫幾乎就要清空了。

除了台北，新竹捐血中心全血型的血液庫存量，也都處於僅剩4~7天的「偏低」等級，台中則除了B型外，其餘都「偏低」，高雄的A型和O型也都缺血。陳雅雯呼籲，雖來根據氣象預報，許多地方會連下好幾天雨，但仍希望民眾在周末假期時，發揮愛心，出門挽袖捐血。

(中時)

影》空汙拉警報！ 過敏.氣喘就診… 不再靠天吃飯 農博會與氣象局合…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。