與丈夫為錢吵架 妻當兒前欲投海輕生

2018年01月05日 12:28 中時 程炳璋

台南市中西區顏姓女子4日清晨6時，因與丈夫在電話中吵架，她竟帶著11歲的孩子外出尋短，人在雲林的蔡姓老公心急如焚，報警拜託協尋，警方調動監視器與車辨定位系統，在南區黃金海岸發現顏女正走往海中，11歲的兒子則正在消波塊上目睹這一幕，警方及時一把拉回顏女，並提醒她別在孩子面前做傻事。

顏女4日因為家庭經濟問題與人在雲林丈夫蔡男爭執，顏女在電話中表明要帶著兒子去自殺，讓丈夫著急報警。

警方發動三次協尋，根據車辨定位與監視器畫面，只能知道顏女前往南區的灣裡、喜樹地區，只好大膽研判她人在海邊。嚴國哲載著顏女姐姐前往尋找。

兩人果然發現顏女，當時她已走進海中，水深及腰，兒子正在消波塊上親眼目睹這一幕，嚴國哲日前腹部剛動手術未拆線，仍沿著消波塊旁爬下至沙灘，奔向大海奮力將她抱上岸。

「你們別管我，我不想活了」被從海中拉回的顏女，在沙灘上掙扎著，要警方放手，想在衝進海裡，11歲兒子還正站在消波塊上，親眼看著母親尋短，台南市警二分局中正派出所所長嚴國哲將她拉緊，用嚴厲的口吻告訴她「你有考慮孩子心裡感受嗎？他正在看著你自殺啊」。被救起的顏女這才放棄掙扎，與姐姐在海邊抱頭痛哭。

嚴國哲告訴顏女自殺不能解決問題，這次幸運用科技系統及時找到人，應該為了關心自己的家人轉念，並撥打生命線「1995」尋求幫忙。

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(中時)