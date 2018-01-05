不再靠天吃飯 農博會與氣象局合作

氣象局代局長葉天降（右）與桃園市長鄭文燦（左）簽署備忘錄。（圖／氣象局提供）

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2018桃園農業博覽會將於4月正式營運，桃園市政府與中央氣象局簽署備忘錄，為農博會推廣與農業相關的氣象知識。

氣象局代理局長葉天降表示，氣象資訊應用於農業是近年來努力的方向，例如為農委會農試所、農改場及農會等單位提供氣象觀測與預報資訊，以利於農業產銷及農事安排。這次很高興能與桃園市政府合作，參與桃園農業博覽會，也很感謝市府特別規劃「氣象殿堂」展區，讓民眾了解氣象與農業的緊密關係。

葉天降說，氣象局將密切參與展館建置、規劃設計，並將提供觀測儀器設備、培訓展館專業解說人力，以及農業跨域服務資訊呈現等，全力支援桃園市政府，共同推展氣象在農業方面的跨領域應用。

桃園市長鄭文燦表示，去年桃園農博試營運成功，吸引近1300萬人次參觀，今年農博營運日期為107年4月4日至5月13日，展期為40天。由於新屋氣象站位處農博會場中心位置，於是今年特別邀請氣象局合作規劃「氣象殿堂」主題展館，由地政局統籌負責規劃設計及營運策展，將以「氣象與農業」為策展主軸，呈現農業發展與氣象科學應用關係。

2018桃園農業博覽會規劃6大展區、22個主題展館，氣象殿堂展館位於農博會場「智慧科技專區」內，目前已規劃「風中旗緣」、「環形劇場」、「節氣幻境」、「與主播有約」、「SOS小球大世界」、「農夫好好玩」、「地震體驗車」、「海氣象浮標區」及「實景觀測坪」等展示區。將以智慧科技方式結合農業與氣象，並發揮寓教於樂的設計，歡迎全國民眾一同來體驗。

(中時)

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