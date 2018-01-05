對抗空汙 教師團體呼籲高雄教室裝清淨機

2018年01月05日 12:49 中時 林宏聰

全國教育產業總工會祕書長劉亞平（右）指出，政府雖有《室內空氣品質管理法》，卻遲遲不公告教室為適用對象，難道是故意毒害孩子。（林宏聰攝）

「政府不能只會要學校掛空汙旗！」高雄市教育產業工會分析空品監測資料，發現全市有17區屬極度危害，呼籲市府為區內190所學校裝空氣清淨機，保障12.6萬名學童的健康；但教育局說，清淨機效果有限，至於負離子過濾器等業界、學界提出的其他過濾設備，則正在持續研議中。

高市教育產業工會理事長廖建中說，雲林西螺文昌國小是全台唯一所有教室裝設空氣清淨機的學校，去年裝設25台，今年續裝13台，連體育館都有5台，裝設後家長、學生反應非常好，甚至部分深受過敏所苦的學生，短短半年內症狀即明顯改善。

高教產總幹事林孟楷指出，根據監測資料，列出PM2.5、AQI空氣品質指標嚴重超標，以及肺癌死亡率高於高市平均值、卻沒設空品測站的茄萣、彌陀、永安、大寮等區，算出全高雄共17區屬空汙極度危害區，這些區內有135所小學、55所國中，學生數約12.6萬人。

全國教育產業總工會祕書長劉亞平表示，政府不是不知道室內空氣品質的重要性，早在2011年即制訂《室內空氣品質管理法》，並分批公告公家機關、賣場、醫院等適用對象，卻遲遲不將教室納入，為了孩子健康，呼籲市府替嚴重空汙區的教室裝空氣清淨機，「預算2.1億就夠了，和免費搭公車差不多！」

然而，高市教育局表示，2016年即有包括左楠、仁武、小港等地區9所國小裝設空氣清淨機，但因教室並非密閉空間，清淨機改善空氣品質效果有限，至於負離子過濾器、活性碳過濾網及業界、學界所提其他改善設備，均已在考量規畫中。

教育局重申，為防制空汙，已聯合三級學校成立「高雄市校園空汙防制聯盟」，共有180校加入，除了規畫「空氣汙染防制行動計畫」，研發空品教育校本課程教材，另與大專院校、產業界合作推出改善校園空氣品質實驗方案，維護師生健康。

(中時)