林又立領軍走秀 萬金石馬拉松跑衣亮相

2018年01月05日 13:00 中時 譚宇哲

名模跑者林又立穿上紫色跑衣走秀。（譚宇哲攝）

「2018新北市萬金石馬拉松」5日上午舉行跑衣暨周邊商品發表會，現場星光熠熠，名模跑者林又立、世大運金牌選手楊俊瀚、鄭兆村等人全穿上萬金石馬拉松的紫色跑衣亮相走秀，大秀運動時尚魅力。

萬金石馬拉松上周甫獲國際田總銀標籤認證，新北市副市長侯友宜今天上午也換上萬金石馬拉松的紫色跑衣出席活動，侯友宜表示，萬金石馬拉松已是台灣最高等級的馬拉松賽事，也希望未來逐年讓賽事品質越來越好，短期內朝向金標籤認證邁進。

2018萬金石馬拉松專屬跑衣由連續五度獲得德國紅點設計大獎、多次入圍德國iF設計大獎、全美獨立音樂獎年度唱片設計及金曲獎最佳專輯設計的台灣本土設計師賴佳韋親自操刀。

賴佳韋表示，色彩權威PANTONE公布2018年度代表色是「紫」色調，萬金石跑衣主色調延續2018賽事主視覺設計，將萬金石海岸線賽道天空粉紫色晨曦轉為較搶眼的紫色做為跑衣底色、搭配代表逆風向前的粉色線條，透過兩種色調的互相牽引、將速度感呈現於跑衣上，並以「女王頭」為主題，結合「風」的意象與女王頭相逆的線條，象徵跑者不畏艱難逆風向前的精神。

新北市體育處表示，2018萬金石馬拉松將於3月18日登場，全系列周邊商品將於1月15日上午10時起在Yahoo奇摩購物中心獨家限量預購，更多「2018新北市萬金石馬拉松」周邊商品相關訊息請上新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。

(中時)