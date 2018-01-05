擋不住！川普推文痛批爆料新書作者鬼扯

2018年01月05日 12:28 中時電子報 楊幼蘭

資深媒體人沃爾夫（Michael Wolff）推出有關美國總統川普的新書投下震撼彈，引發全球媒體瘋狂報導。然而，川普推文說，他根本沒讓沃爾夫進白宮，其實還拒絕了他很多次。

川普甚至說，他從沒為了沃爾夫的新書受訪，全書充滿了謊言，連消息來源也不存在。

據路透與法新社5日報導，川普原本想委託律師，阻止沃爾夫出版《火與怒：川普白宮內幕》（Fire and Fury: Inside the Trump White House）一書，但不料出版商快馬加鞭，把發行日期提前4天，預計周五上架。

川普還推文說︰「瞧瞧這傢伙的過去，看看他和邋遢史提夫（巴農，Steve Bannon）的下場！」

巴農原本與川普是親密戰友，曾擔任白宮前首席策士，但後來遭川普罷黜。書中引述包括巴農的說法指出，川普的關鍵幕僚嚴重懷疑他是否適任。

而現年64歲的沃爾夫是紐澤西州人，父親是廣告人，母親是報社記者。他在就讀紐約哥倫比亞大學（Columbia University）時，就在《紐約時報》（The New York Times）擔任送稿生。

他筆耕很勤，自1979年以來出過好幾本書，而除了有關川普的新書外，最為人所知的，就是2009年所寫的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）傳記《一個人的帝國：梅鐸的隱秘世界》（The Man Who Owns The News）。

沃爾夫的作品經常引發同業與筆下人物批評，就在他要出版《一個人的帝國》前，梅鐸和川普現在的反應一樣，對書中的好些部份提出異議。

美國女記者卡妥（Michelle Cottle）便直陳，連沃爾夫也坦承，自己不是很喜歡寫傳統報導。反之，他會把在街頭、雞尾酒派對，尤其是在漫長午餐中的所見所聞，還有八卦都寫下去。

(中時電子報)