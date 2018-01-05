彰市納骨塔弊案 主席、課長遭貪汙罪起訴

2018年01月05日 12:53 中時 謝瓊雲

彰化市公所傳出納骨塔工程弊案，彰化地檢署日前大規模搜索公所、代表會並約談相關人員，遭羈押中的市代會主席楊惟欽、民政課長林宏柏，被檢方正次依貪汙治罪條例起訴，不過移審羈押庭上，彰化地院法官認無延押必要，當庭將兩人無保釋回，並限制住居、出境、出海。

林宏柏5日上午已先行到市公所申請復職，人事室已受理中；彰化市長邱建富強調一切依法行政，被起訴後林宏柏依法有權申請復職，公所會依相關規定辦理，假若未來一審判決結果出爐，屆時再依照公務員服務法相關規定辦理。

起訴書指出，吳姓包商2015年11月以6680萬元標得公所納骨櫃整修第一期案，主席楊惟欽即憑藉其權勢介入干涉，前年5月再以代表會名義成立專案查核督導小組，並發函要求包商不得變更標案中訂定之納骨櫃專利設計、不得辦理後續擴充工程。

因楊惟欽不斷以小組名義，將已組立納骨櫃拆解送驗方式不斷刁難，致使工程被迫停工，吳姓包商擔心年底無法取得擴充工程案導致預算被刪，主動表示願意給予擴充工程款5%作為回扣，前年10月底果然以3440萬元順利得標。

去年3月22日，承包廠商向公所請領完工程尾款後，楊惟欽即指示林宏柏向吳追討勒索200萬元；吳因擔心再受刁難而於去年6月6日交付裝有170萬元的手提紙袋給林。

由於楊堅持價碼應有200萬，林宏柏7日至少自行提領30萬元湊齊款項後，交予楊指定之不知情李男保管。8日上午，楊至工地考察後續擴充工程，旋即改口稱讚該案。

楊惟欽向檢方辯稱，200萬並非索賄款項，而是廠商透過林宏柏捐款給由他擔任會長的榮華慈善會、彰南慈善會的善款，且他完全不認識吳男。

但檢方認為，相關人員被監聽內容完全未曾提及捐贈之事，質疑若吳姓包商有意捐贈，受贈方何必強求金額要從170萬元提高至200萬元，因此不採信其供詞，認相關事證明確，全案偵結後將兩人起訴。

(中時)